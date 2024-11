Mittagskonzert vom 25.11.2024

SWR Kultur Internationale Pianisten in Mainz

Andrew von Oeyen (Klavier)

Alban Berg:

Sonate op. 1

Ludwig von Beethoven:

Sonate f-Moll op. 57 "Appassionata"

(Konzert vom 20. September 2024 im Frankfurter Hof, Mainz)



Gustav Mahler:

Quartett für Violine, Viola, Violoncello und Klavier a-Moll (Fragment)

Fauré Quartett

Andrew von Oeyen (Klavier)



Franz Liszt:

Aus "Années de Pèlerinage, Première Année - Suisse" S 160:

Nr. 2 Au lac de Wallenstadt

Nr. 3 Pastorale

Nr. 4 Au bord d'une source

Nr. 6 Vallée d'Obermann

Richard Wagner/ Franz Liszt:

"Elsas Brautzug zum Münster" aus der Oper "Lohengrin", Transkription für Klavier S 445 Nr. 2

Giuseppe Verdi / Franz Liszt:

Konzertparaphrase über das Quartett aus der Oper "Rigoletto" für Klavier S 434

(Konzert vom 20. September 2024 im Frankfurter Hof, Mainz)

Deutsch-niederländische Vorfahren, amerikanische und französische Pässe mit Wohnsitzen in LA und Paris: Andrew von Oeyen lebt und arbeitet international. Der Absolvent der Columbia University und der Juilliard School arbeitete intensiv u. a. mit Alfred Brendel und Leon Fleisher zusammen. Seit seinem Debüt als Sechzehnjähriger bei LA Philharmonic unter Esa-Pekka Salonen spielt er regelmäßig mit den wichtigen Orchestern in Asien, Europa und den USA, wird für Recitals zu großen Festivals eingeladen. In Deutschland gilt er (noch) als Geheimtipp - in Mainz war er zu entdecken mit Musik von Beethoven, Liszt und Berg.