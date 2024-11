Reise in die Nacht

Das Wiener Vivid Consort spielt zusammen mit dem Lautenisten David Bergmüller Werke englischer Komponisten der Barockzeit.

Datum: Dienstag, 6. Mai 2025 Beginn: 19:30 Uhr

Einlass: 19:15 Uhr Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Kategorie I: 59,00 Euro Kategorie II: 41,00 Euro Kategorie III: 27,00 Euro Kategorie IV: 19,00 Euro Vorverkauf: SWR Ticket Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrticketservice@swr.de

https://swrservice.de/swr-classic/index.php Vorverkaufsbeginn: 6.12.2024, 10:00 Uhr Programm: Werke von Anthony Holborne, Thomas Morley, William Brade, John Bull, John Dowland, Giles Farnaby und Orlando Gibbons Mitwirkende: VIVID CONSORT

Christine Gnigler Blockflöte, Gesang

Lorina Vallaster Blockflöte, Gesang

Sheng-Fang Chiu Blockflöte, Traversflöte



David Bergmüller Laute

Typische Merkmale populärer Musik sind Nachsingbarkeit, Tanzbarkeit und Wiedererkennbarkeit. So gesehen, hat der englische Komponist John Dowland schon im 16. Jahrhundert Popsongs geschrieben: Come again, sweet Love zum Beispiel, Flow my Tears oder Come, heavy Sleep – bis heute überwältigen uns die Schönheit und Emotionalität dieser Lieder. Was könnte es also Besseres geben, als sich mit Ayres und Instrumentalmusik von John Dowland und seinen Zeitgenossen Thomas Morley, Orlando Gibbons und John Bull in die Nacht hineinzuträumen? Die drei Musikerinnen des Wiener Vivid Consorts sind sowohl Sängerinnen als auch Blockflötistinnen, wechseln zwischen Gesang und Instrumenten, und für dieses Programm mit Ayres aus der Hochzeit der englischen Renaissance haben sie sich mit dem Lautenisten David Bergmüller zusammengetan. Das Spektrum reicht von leisen, intimen Solowerken über Songs bis zu komplexen, vollstimmigen Consort-Sätzen. Und ganz im Sinne des englischen Wortes „vivid“ im Titel des Trios wird der Abend zu einer lebendigen Reise in die Klang- und Ausdrucksfülle des Elisabethanischen Zeitalters.