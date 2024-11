Tanz den Vivaldi!

Zu Antonio Vivaldi inszenieren Le Concert de la Loge unter der Leitung von Julien Chauvin und die Tänzerinnen und Tänzer der Comagnie Käfig einen krönenden Abschlussabend.

Datum: Samstag, 31. Mai 2025 Beginn: 19:30 Uhr

Einführung: 18:30 Uhr, Kammermusiksaal

Veranstaltungsdauer: ca. 75 Minuten ohne Pause Einlass: 19:15 Uhr Ort: Rokokotheater

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Kategorie I: 69,00 Euro Kategorie II: 55,00 Euro Kategorie III: 41,00 Euro Kategorie IV: 27,00 Euro Kategorie V: 19,00 Euro Vorverkauf: SWR Ticket Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrticketservice@swr.de

https://swrservice.de/swr-classic/index.php Vorverkaufsbeginn: 6.12.2024, 10:00 Uhr Programm: Antonio Vivaldi 1678 – 1741

Die vier Jahreszeiten op. 8 und andere Werke Mitwirkende: LE CONCERT DE LA LOGE

Julien Chauvin Violine, Leitung



TÄNZER:INNEN DER COMPAGNIE KÄFIG

Mourad Merzouki Choreografie

Was empfinden wir beim Erwachen der Natur im Frühling, bei einem Sommergewitter oder beim Betrachten eines grauen Winterhimmels voller weißer Schneeflocken? Wie diese Gefühle klingen können, zeigt kein Komponist so überzeugend wie Antonio Vivaldi. Aber wie lässt sich das, was uns bewegt, in Bewegung umsetzen? Gemeinsam mit dem Choreografen Mourad Merzouki und mit Tänzer:innen der Compagnie Käfig bringt das französische Ensemble Le Concert de la Loge Werke Vivaldis, darunter die vier Konzerte mit dem Titel Die vier Jahreszeiten zum Tanzen. Aus bewegenden Klängen, musiziert auf historischen Instrumenten, entstehen bewegte Szenen, in denen die Solo-Violine zur Heldin wird. Töne finden zu Akkorden zusammen, Menschen zu Gruppen. Aus Musik und Tanz wird ein Theater voller schillernder Farben, Formen und Glücksmomente, in dem Vögel singen, Winde wehen, Bauern tanzen und sogar ein Hund bellt. Nach 20 begeistert gefeierten Vorstellungen macht die Vivaldi-Erfolgsgeschichte Station in Schwetzingen. Lassen Sie sich hinreißen!

Im Anschluss: Abschlussfeier, Kosten für Speisen und Getränke sind nicht im Ticketpreis enthalten