Die Residenzkünstlerin Raphaela Gromes mit dem SWR Symphonieorchester unter der Leitung von Matthew Halls

Datum: Samstag, 10. Mai 2025 Beginn: 18:00 Uhr

Einführung: 17 Uhr, Kammermusiksaal Einlass: 17:45 Uhr Ort: Rokokotheater

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Kategorie I: 89,00 Euro Kategorie II: 69,00 Euro Kategorie III: 41,00 Euro Kategorie IV: 27,00 Euro Kategorie V: 19,00 Euro Vorverkauf: SWR Ticket Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrticketservice@swr.de

Vorverkaufsbeginn: 6.12.2024, 10:00 Uhr Programm: Joseph Haydn 1732 – 1809

Ouvertüre zu „L’isola disabitata“



Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 2 D-Dur Hob. VIIb:2



Jean-Philippe Rameau 1683 – 1764

„Pigmalion“ (Auswahl)



Wolfgang Amadeus Mozart 1756 – 1791

Sinfonie B-Dur KV 319 Mitwirkende: Raphaela Gromes Violoncello

Matthew Halls Dirigent



SWR SYMPHONIEORCHESTER

Jung und Alt. Für die Orchesterakademien in Schwetzingen sucht sich das SWR Symphonieorchester besondere Dirigenten für besonderes Repertoire. In diesem Fall heißt der besondere Dirigent Matthew Halls: ein junger britischer Spezialist für Alte Musik, der auch als Cembalist schon Karriere gemacht hat. Dem besonderen Repertoire nähert sich das Orchester im Rückwärtsgang. Die Schwetzinger Residenzkünstlerin Raphaela Gromes ist die Solistin in Joseph Haydns zweitem Cellokonzert – eine virtuose Herausforderung, denn der Komponist hat sein Werk 1783 Antonín Kraft gewidmet, der damals als weltbester Cellist galt. Da Haydn das „singende Allegro“ von Mozart abgeguckt hat, ist die Kombination mit dessen 33. Sinfonie stimmig. Danach lässt uns Jean-Philippe Rameaus Pigmalion-Ballettsuite teilnehmen an der Entstehung von Kunst: Schon in der Ouvertüre hören wir den Hammer des Bildhauers Pygmalion, der sich danach hoffnungslos in seine eigene Statue verliebt. Gut möglich, dass dem Publikum beim Lauschen auf Rameaus verführerische Klänge Ähnliches passiert ...

