Big-Band-Orchester

Datum: Mittwoch, 28. Mai 2025 Beginn: 19:30 Uhr

Einführung: 18.30 Uhr, Kammermusiksaal Einlass: 19:15 Uhr Ort: Rokokotheater

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Kategorie I: 69,00 Euro Kategorie II: 55,00 Euro Kategorie III: 41,00 Euro Kategorie IV: 27,00 Euro Kategorie V: 19,00 Euro Vorverkauf: SWR Ticket Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrticketservice@swr.de

https://swrservice.de/swr-classic/index.php Vorverkaufsbeginn: 6.12.2024, 10:00 Uhr Programm: Anatoli Ljadow 1855 – 1914

Baba Yaga op. 56, bearb. von Julian Riem



Claude Debussy 1862 – 1918

Prélude „La cathédrale engloutie“, bearb. von Julian Riem



Nadia Boulanger 1887 – 1979

Trois pièces pour violoncelle und piano



George Gershwin 1898 – 1937

Rhapsody in Blue, bearb. von Julian Riem



Leonard Bernstein 1918 – 1990

Sinfonische Tänze aus „West Side Story“, bearb. von. Sylvain Dedenon



Friedrich Gulda 1930 – 2000

Konzert für Violoncello und Blasorchester, bearb. von Julian Riem Mitwirkende: Raphaela Gromes Violoncello

Julian Riem Klavier



SIGNUM SAXOPHONE QUARTET

Blaž Kemperle Saxophon

Jacopo Taddei Saxophon

Alan Lužar Saxophon

Aram Poghosyan Saxophon

Vier Saxophone füllen Räume. Ihr Klang ist satt, laut, bunt. Als Mini-Big Band können sie ein Orchester ersetzen, und das tun sie hier auch. Zu hören sind Cellokonzerte und Orchesterwerke, arrangiert für Cello, Klavier und Saxophonquartett. Die Schwetzinger Residenzkünstlerin Raphaela Gromes übernimmt den Saiten-Part, der Arrangeur Julian Riem sitzt am Flügel, und die vier temperamentvollen Bläser des 2016 gegründeten Signum Saxophone Quartets sorgen dafür, dass die Musik nicht nur schön klingt, sondern auch mal explodiert. Zum Beispiel, wenn sich die Waldhexe Baba Yaga in Anatoli Ljadows Tondichtung auf ihren Besen schwingt. Beim langen Klarinetten-Glissando zu Beginn von Gershwins Rhapsody in Blue. In Bernsteins fetzigem Mambo. Oder bei der musikalischen WG von Rock, Jazz, Vivaldi und Schubert in Friedrich Guldas Cellokonzert. Wie hat einer der Signum-Musiker mal so schön gesagt: „Du musst dem Publikum dein ganzes Herz, deine ganze Seele geben.“ Trigger-Warnung: Es könnte sein, dass man den Konzertsaal tanzend verlässt.

Im Anschluss: Mit dem Star an der Bar | Kurfürstenstube