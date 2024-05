Seiji Okamoto spielt Franz Schuberts Violinsonate A-Dur D 574

Der Violinist Seiji Okamoto

Seiji Okamoto wurde 1994 geboren und begann mit drei Jahren mit dem Violinspiel. Zunächst studierte er an der Tokyo University of the Arts, ab 2017 in Berlin. Seiji Okamoto gewann 2014 den ersten Preis und den Publikumspreis des Internationalen J. S. Bach Wettbewerbs in Leipzig. 2016 wurde er mit dem zweiten Preis beim Internationalen Wienawski Violinwettbewerb in Poznan ausgezeichnet. 2021 gewann er den ersten Preis und den Sonderpreis für die beste Interpretation des Auftragswerkes beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD.