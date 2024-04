Markus Brönnimann, Anik Schwall und Joseph Moog spielen Debussys Klaviertrio G-Dur

Interpreten

Markus Brönnimann ist seit 1998 Soloflötist im Orchestre Philharmonique du Luxembourg. 1968 in der Schweiz geboren, erhielt er seine Ausbildung an der Musikhochschule Zürich.

Anik Schwall absolvierte ihre musikalischen Studien in Basel, Brüssel und Zürich. Sie ist Mitglied der Kammerata Luxemburg und konzertiert regelmäßig mit dem Luxemburger Kammerorchester, dem Orchestre Philharmonique de Luxembourg und den Solistes Européens Luxembourg.

Joseph Moog wurde 1987 in Ludwigshafen in ein musikalisches Elternhaus geboren, begann im Alter von vier Jahren mit dem Klavierspiel und wurde mit 10 Jahren als Jungstudent an der Hochschule für Musik in Karlsruhe aufgenommen. Danach studierte er bei Bernd Glemser in Würzburg und bei Arie Vardi in Hannover. Nach seinem Debüt in der Wigmore Hall in 2014 konzertiert er weltweit als Solist und Kammermusiker.