Mittagskonzert vom 3.12.2024

Mainzer Musiksommer 2024

Daniel Koschitzki (Blockflöte)

Saxophonquartett clair obscur:

Carlos Giménez Martinez (Sopransaxofon)

Maike Krullmann (Altsaxofon)

Christoph Enzel (Tenorsaxofon)

Kathi Wagner (Baritonsaxofon)

Michael Nyman:

Songs for Tony

Anonymus (18. Jh.):

Aus "The Bird's Fancyer's Delight":

"A Tune for the Nightingale" für Flöte solo

Antonio Vivaldi:

Konzert für Blockflöte, Streicher und Basso continuo C-Dur RV 443, Fassung für Blockflöte und Saxofonquartett

Jacob van Eyck:

Aus "Fluyten Lust-Hof":

"Amarilli mia Bella" für Blockflöte

Gordon Jacob:

Suite für Blockflöte und Streichquartett, bearbeitet für Blockflöte und Saxofonquartett von Christoph Enzel

(Konzert vom 2. August 2024 im Bischöflichen Priesterseminar, Mainz)



Georg Friedrich Händel:

Suite für Klavier Nr. 1 B-Dur HWV 434

Vadym Kholodenko (Klavier)



Wolfgang Amadeus Mozart:

Flötenquartett in D-Dur KV 285, bearbeitet für vier Saxofone

Chiel Meijering:

"Ludwig auf Freiersfüßen" für verstärkte Blockflöte und Streichquartett, Fassung für Blockflöte und Saxofonquartett

(Konzert vom 2. August 2024 im Bischöflichen Priesterseminar, Mainz)

Die zarte Blockflöte mit einem Saxofonquartett zu kombinieren, klingt zunächst nach einer reichlich verrückten Idee. Wenn dabei aber der "Paganini der Blockflöte", Daniel Koschitzki, und mit clair obscur eines der vielseitigsten Saxofonquartette aufeinandertreffen, ist ein Klangabenteuer der Extraklasse vorprogrammiert. Die alten Meister Vivaldi und Mozart wurden mit minimalistisch-romantischer Filmmusik von Michael Nyman und mit groovendem Rock des holländischen Komponisten Chiel Meijering in Dialog gebracht.