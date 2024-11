Lost in Music

Mythos, Symbol, Objekt größter Begierde - Gold ist eindeutig mehr als nur ein wunderbar glänzendes Metall. Schon immer und zu allen Zeiten hat es die Menschheit in seinen Bann gezogen, bringt Glanz, Pracht und jede Menge Unheil in die Welt. Ob König Midas, der zu verhungern droht, weil alles, was er berührt zu Gold wird, ob beim Goldrausch in Kalifornien, das zu einem Desaster der Gier wird. Im Märchen steht das Gold für Verderbtheit, für Untugend und Größenwahn. Aber es schafft auch ungeheure Kunstwerke, verzaubert durch seine Schönheit, schmückt und verziert, inspiriert und animiert, auch in der Musik.