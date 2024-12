Abendkonzert vom 8.12.2024

Kirchheimer Konzertwinter – Die Dübensammlung

Kirchheimer DübenConsort

Dominik Wörner (Bass)

Leitung und Orgel: Jörg-Andreas Bötticher

Sebastian Knüpfer (1633 - 1676):

Quem admodum desiderat

Anonymus:

Sonata in F

Julius Johann Weiland (1605 - 1663):

Jesu dulcis memoria

Johann Caspar Horn (1636 - 1722):

„Schaffe in mir Gott"

Bonifatio Graziani (1604 - 1664):

Dedit abyssus

Christian Andreas Schulze (1660 - 1699):

„Wie der Hirsch schreiet"

Julius Johann Weiland:

Sonata

Antonio Rigatti (1613 - 1648):

Jubilate gaudete

Christoph Bernhard (1628 - 1692):

3 Sätze aus der Suite in d

Crato Bütner (1616 - 1679):

„Heut' triumphieret Gottes Sohn"

Moritz Edelmann(+1680):

„Lieber Herr, wecke uns auf"

Wolfgang Carl Briegel (1626-1712):

„Wie der Hirsch schreiet"

Johann Caspar von Kerll (1627-1693):

Canzone à tre

Johann Rosenmüller (1619-1684):

„Stürmet all ihr Winde"

(Konzert vom 25. August 2024 in der Protestantischen Kirche in Kirchheim an der Weinstraße)



Francis Poulenc:

Messe für gemischten Chor mit Sopran solo a cappella G-Dur FP 89

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Marcus Creed

Georg Friedrich Händel:

Blockflötensonate B-Dur HWV 377

Erik Bosgraaf (Blockflöte)

Francesco Corti (Cembalo)

Ein Dachbodenfund mit weitreichenden Folgen: 1888 werden in der Universitätsbibliothek Uppsala 30.000 vergessene Notenhandschriften entdeckt - die Dübensammlung. Der schwedische Hofkapellmeister Gustav Düben (1628 - 1690) hat sie über drei Jahrzehnte lang zusammengestellt. Die Dübensammlung ist bis heute eine der wichtigsten Quellen, um die Musikgeschichte Nordeuropas zu verstehen. Nahezu 2000 Handschriften von über 300 Komponisten aus dem 17. Jahrhundert sind darin enthalten. In der Sommeredition des Kirchheimer Konzertwinters wurden einige dieser Werke und solche von weiteren Zeitgenossen in diesem Jahr ersteingespielt.