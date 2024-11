Kantate vom 24.11.2024

Johann Sebastian Bach:

"Wachet, betet, seid bereit allezeit" BWV 70

Gudrun Sidonie Otto (Sopran)

Margot Oitzinger (Alt)

Daniel Johannsen (Tenor)

Wolf Matthias Friedrich (Bass)

Chor und Orchester der J. S. Bach-Stiftung St. Gallen

Leitung: Rudolf Lutz

Johann Ludwig Krebs:

"Freu dich sehr, o meine Seele"

Annette Unternährer-Gfeller (Orgel)

Johann Sebastian Bachs Kantate "Wachet, betet, seid bereit allezeit" BWV 70 stammt urspünglich aus dem Jahr 1716 und wurde in Weimar am 2. Adventssonntag aufgeführt. In Leipzig herrschte jedoch in der Adventszeit "tempus clausum", es durften keine Kantaten im Gottesdienst aufgeführt werden. Und so setze sie Bach 1723 vom 2. Advent auf den 26. Trinitatissonntag an das Ende des Kirchenjahres, was durch die eschatologische Perspektive beider Kontexte erleichtert wurde. Er erweiterte Salomo Francks Libretto um drei Rezitatie und einen Choral und verwandelte die Komposition in eine zweiteilige Predigtkantate.