Jazz global - Die Orientlaute Oud auf Jazzpfaden

Die halbbirnenförmige Laute Oud mit ihrem Knickhals liebt das Rendezvous, auch jenseits orientalischer Musikkulturen. Dafür sorgen Oudspieler wie Mehmet Polat. Der türkische Musiker hat in seiner neuen Band erlesene Jazzmusiker eingeladen. Mit dem Jazz liebäugeln auch der ägyptisch-australische Oudmusiker Joseph Tawadros sowie der Tunesier Dhafer Youssef, der sich für sein neues Album Herbie Hancock und Ambrose Akinmusire eingeladen hat. Vom Jazz geprägt ist auch das palästinensische Brüder-Trio "Le Trio Joubran", gegründet nach dem Vorbild des Gitarrentrios John McLaughlin / Al Di Meola / Paco de Lucia.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Präludium op. 46 Nr. 1

Siegfried Schwab (Gitarre)



Mehmet Polat:

Introspection

Mehmet Polat Quartet



Joseph Tawadros:

So That The Source

Joseph Tawadros und Ensemble



Joseph Tawadros:

Tit for Tat

Joseph Tawadros und Ensemble



Joseph Tawadros:

Devil's Advocate

Joseph Tawadros und Ensemble



Le Trio Joubran:

Clay

Le Trio Joubran



Schroer, Bektas, Nebel:

Yulet

Schroer Bektas Nebel



Majid Bekkas:

Zagora Palms

Majid Bekkas mit Ensemble



Rabih Abou-Khalil:

Crisp Crump Coating

Rabih Abou-Khalil und Ensemble



Dhafer Youssef:

Funky SharQ (SharQ Suite)

Dhafer Youssef und Ensemble



Dhafer Youssef:

Spinning Hermit

Dhafer Youssef und Ensemble



Mehmet Polat:

For growth

Mehmet Polat Quartet

SWR2 Musikstunde vom 6.4.2024 | Jazz global