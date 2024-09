In Trance verfallen – Sich verlieren in musikalischen Welten

Von Fanny Opitz

Tiefenentspannt und gleichzeitig hochaufmerksam - Halluzination, Wahn oder nur ein außergewöhnlicher Bewusstseinszustand? Trance und Hypnose sind uralte kulturelle Techniken, die Pforten in eine Anderswelt öffnen können. Was früher als Hokuspokus und psychedelischer Trip abgetan wurde, wird heute sogar in der Medizin als Methode geschätzt. Welche Rolle Musik dabei spielt, ergründen wir gemeinsam in dieser Ausgabe von SWR2 "Lost in Music".



Sebastian Mullaert:

As the River Pass

Sebastian Mullaert (Electronics)

Mitglieder des Tonhalle-Orchester Zürich

William Walton:

Klavierquartett d-Moll, 2. Satz

Maggini String Quartet

Peter Donohoe (Klavier)

Max Richter:

Mrs. Dalloway: Words

Virginia Woolf (Text)

Philipp Glass:

Morning Passages: The Hours (Klavierbearbeitung)

Valentina Lisitsa (Klavier)

Max Richter:

Mrs. Dalloway: in the Gardens

Chris Worsey (Violoncello)

Ian Burge (Violoncello)

John Metcalfe (Bratsche)

Natalia Bonner (Violine)

Louisa Fuller (Violine)

Nusrat Fateh Ali Khan:

Kinna Sohna Tainu

Nusrat Fateh Ali Khan (Sänger)

Ludwig van Beethoven:

Der Chor der Derwische aus: Die Ruinen von Athen (arr. Richard Strauss)

Chor und Orchester der Bamberger Symphoniker

Leitung: Carl Anton Rickenbacher

Richard Wagner:

"Parsifal" Vorspiel 1. Akt

Berliner Philharmoniker

Herbert von Karajan (Leitung)

Aukai:

Entretanto

Aukai Ensemble

Anna Phoebe:

Light on Waves

Anna Phoebe (Geige, Elektronics, Thumb Piano) & Ensemble

Shipibo Shamans:

Icaro for the Pacha Mama

The Children of San Francisco De Yarina Cocha.

Ólafur Arnalds:

Woven Song

Ólafur Arnalds (Klavier)

Herlinda Augustine Fernandez (Gesang)

Claude Debussy:

Fantasie für Klavier und Orchester L 73, 1. Satz

Martha Argerich (Klavier)

Kian Soltani (Violoncello)

Michael Barenboim (Violine)

Staatskapelle Berlin

Arnold Schönberg:

Verklärte Nacht Op. 4, Grave

Chicago Symphony

Leitung: Daniel Barenboim

Pascal Schumacher:

Brian Eno

Hans Joachim Roedelius

By this River

Nicholas Payton

Praalude

Nicholas Payton (Trompete)

