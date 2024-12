Luigi Nono: "Das atmende Klarsein" - Konzertmitschnitt

„Das atmende Klarsein“ für Bassflöte, kleinen Chor und Live-Elektronik entstand 1981 in Zusammenarbeit mit dem Freiburger SWR Experimentalstudio. Konzert mit Les Métaboles unter der Leitung von Léo Warynski und dem Flötisten Matteo Cesari.

"Das atmende Klarsein" ist das erste Stück in Nonos letzter Schaffensphase, in der er intensiv live-elektronische Klänge erforscht und in seine Kompositionen hineingenommen hat.

Am 28.09.2024 veranstaltete das SWR Experimentalstudio ein kleines Festival anlässlich des 100. Geburtstages von Luigi Nono. Im Konzert in der Pauluskirche, dem Ursprungsort, wurde das Werk von Les Métaboles unter der Leitung von Léo Warynski und dem Flötisten Matteo Cesari sowie dem SWR Experimentalstudio aufgeführt und live mitgeschnitten.