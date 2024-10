Erstmals haben die Donaueschinger Musiktage einen Auftrag für ein Werk für den digitalen Raum vergeben. Sehen Sie hier Lucia Kilgers "smonize" als Erstveröffentlichung in voller Länge. Wir empfehlen Kopfhörer.

Lucia Kilger

smonize für digitalen Raum (Erstveröffentlichung)

Lina Andonovska, Kontrabassflöte

Carlos Cordeiro, Kontrabassklarinette

Mathias Lachenmayr, Perkussion

Ria Rehfuß, Performance

Hella Bachnetzer, Kostüme und Ausstattung

Sascha Etezazi, Technische Assistenz und Audio-Rendering

neonfarben (türkis, lila, pink, silber, schwarz, weiß), extrem nah, neue Welt, andere Welt, verträumt, bedrohlich, suchend, flatternd, brodelnd, klebrig, zäh, Pixel, Artefakte, Glitches, Morphing, Unschärfe, Zwischending aus Organismus und Maschine, Eigenleben, Wesen zwischen Realität und Virtualität, Täuschung, Tentakel, Follikel, Flossen, Fächer, Gallert, Ursuppe, Aggregatzustände und fließende Übergänge

Die Komponistin Lucia Kilger Marc Wilhelm

neon colored (turquoise, purple, pink, silver, black, white), extremely close, new world, other world, dreamy, threatening, searching, fluttering, bubbling, sticky, viscous, pixels, artifacts, glitches, morphing, blurring, in-between organism and machine, life of its own, being between reality and virtuality, deception, tentacles, follicles, fins, fans, jelly, primordial soup, aggregate states and flowing transitions

Programm der Donaueschinger Musiktage 2024