Informationen rund um Ihren Besuch der Donaueschinger Musiktage

Festivalbüro / Festival office

Karlstraße 58, D-78166 Donaueschingen

+49 771 857-221

www.swr.de/donaueschingen

Öffnungszeiten während des Festivals / Opening hours during the festival

Donnerstag / Thursday 9:00–20:00

Freitag / Friday 9:00–23:00

Samstag / Saturday 9:00–23:00

Sonntag / Sunday 9:00–17:00

Anreise nach Donaueschingen / Travelling to Donaueschingen

Aus Gründen der Nachhaltigkeit empfehlen wir eine Anreise nach Donaueschingen per Bahn. Umfassende Informationen zum Bahnhof Donaueschingen sowie zu Abfahrts- und Ankunftszeiten aller Züge finden sie hier.



Wenn Sie per Flugzeug anreisen müssen, bietet sich für internationale Flüge der Flughafen Zürich an. Für innereuropäische Flüge sind außerdem die Flughäfen Stuttgart und Basel Optionen. Von allen drei Flughäfen können Sie per Bahn weiter nach Donaueschingen reisen.



Während des Festivals bieten wir Ihnen einen kostenlosen Shuttleservice zwischen den Spielstätten und Hotels in Donaueschingen und der Umgebung. (siehe unten).

For reasons of environmental sustainability, we recommend travelling to Donaueschingen by train. Detailed information about the Donaueschingen railway station as well as departure and arrival times of all trains can be found here.



If you have to travel by airplane the airport of Zurich is recommended for international connections. The airports of Stuttgart and Basel are also options for inner-European travel. From all three airports you can continue by train to Donaueschingen.



During the festival we offer a free shuttle service between the concert venues and hotels in Donaueschingen and surroundings (see below).

Shuttleservice

Während des Festivals bieten wir Ihnen einen kostenlosen Shuttleservice zwischen den Spielstätten und Hotels in Donaueschingen und den umgebenden Gemeinden. Bitte teilen Sie dem Festivalbüro frühzeitig Ihre Fahrtwünsche mit, damit wir entsprechend planen können.

Direkt im Anschluss an die Konzerte stehen auch Shuttle-Fahrzeuge an den Konzertstätten für Sie bereit.

During the festival we offer a shuttle service free of charge between the concert venues and hotels in Donaueschingen and surroundings. Please announce your shuttle requirements in advance by calling the festival office so that we can coordinate the transfers accordingly.

After the concerts our shuttle is waiting in front of the venue.

Tel. / Phone: +49 771 857-221

Shuttleservicezeiten während des Festivals / Hours of the shuttle serviceduring the festival

Donnerstag / Thursday 17:00–22:00

Freitag / Friday 9:00–24:00

Samstag / Saturday 9:00–1:00

Sonntag / Sunday 9:00–20:00

Gepäckbus / Luggage storage

Kostenlose Gepäckaufbewahrung / Luggage storage free of charge

Öffnungszeiten während des Festivals / Opening hours during the festival

Freitag / Friday 16:00–1:00 (an den Donauhallen und ab 19:00 an der Erich Kästner-Halle)

Samstag / Saturday 9:30 – 23:00 (an den Donauhallen)

Sonntag / Sunday 9:30–20:00 (an den Donauhallen und ab 16:00 an der Baarsporthalle)

Für weitere Fragen können Sie gerne eine E-Mail senden an info@musikfreunde-donaueschingen.de