für Orchester



Werkkommentar

sugarcoating #4 ist das vierte und letzte Stück der sugarcoating-Reihe, die ursprünglich darauf beruhte, die wichtigsten Klangfetische der Popmusik neu anzupassen und zwar auf der Grundlage der Daten des Million Songs Dataset. Dabei handelt es sich um eine frei zugänglichen Sammlung von Audio-Features und Metadaten von einer Million aktueller Popmusik-Titel. Aus einer rein parametrischen Perspektive betrachtet, sind dies: Reduzierung und Homogenisierung von Tonhöhe und Textur, Erhöhung der Lautstärke, Wiederholung (Loop) und ein zusätzlicher Parameter, der ein Nebenprodukt anderer Parameter ist, nämlich die Dichte. In diesem Fall wird die Dichte wieder auf die Musiker:innen übertragen: Ihre Konzentration wird bis zum Äußersten ausgereizt, indem sie mit Informationen und mikromechanischer Perfektion "überhäuft" werden

English

sugarcoating #4 is the fourth and final piece in the sugarcoating series, which was initially based on re-adapting major sound fetishes in pop-music, based on data provided by Million Songs Dataset, a freely-available collection of audio features and metadata for a million contemporary popular music tracks. If observed from a purely parametric perspective, those are: reduction and homogenization of pitch and texture, increase in loudness, repetition (loop) and an additional one, which happens to be a by-product of other parameters, and that is – density. Density is, in this case, transferred back to the musicians by pushing their concentration to the limit by "overwhelming" them with information and micromechanics of perfection.