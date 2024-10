Die Junge Deutsche Philharmonie spielt Mahler

Junge Deutsche Philharmonie

Leitung: Jonathan Nott

Lucia Ronchetti:

„Studio di Ombre“, Notturno for wind orchestra and percussion

Gustav Mahler:

Sinfonie Nr. 7 e-Moll

(Konzert vom 15. September 2024 in der Kölner Philharmonie)

In diesem Herbst wird der Brite Jonathan Nott nach zehn Jahren den Stab des Ersten Dirigenten und Künstlerischen Beraters an die Junge Deutsche Philharmonie zurückgeben. Und zugleich feiert das Orchester 2024 die 50 Jahre seines Bestehens, mit einer großen Herbsttournee, die Jonathan Nott noch leiten wird. Zu Beginn des Abends in der Kölner Philharmonie befasst sich die Italienerin Lucia Ronchetti in ihrem Stück „Studio di Ombre“ mit den Chiaroscuro-Effekten im Scherzo aus der 7. Sinfonie von Mahler, bevor diese Sinfonie im zweiten Teil des Konzerts in voller Länge erklingen wird.