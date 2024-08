Der Regisseur Claus Guth – Ein feinsinniger Charakterzeichner

Zweimal wurde der in Frankfurt am Main geborene Regisseur bereits mit dem Deutschen Theaterpreis DER FAUST ausgezeichnet, regelmäßig ist er Gast an den wichtigsten Opernhäusern und Festivals der Welt. Claus Guth - der neben Theaterwissenschaften auch Philosophie und Germanistik studiert hat – begeistert mit seinen feinen und tiefsinnigen Inszenierungen in Bayreuth ebenso wie bei den Salzburger Festspielen.

Andreas Maurer hat den vielbeschäftigten Regisseur in Salzburg getroffen, mit ihm über seine Arbeit sowie seinen markanten Stil gesprochen und darüber, wie er selbst statische Oratorien in spannende Thriller verwandelt.