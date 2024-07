Der Komponist und Pianist Fazıl Say

Von Rafael Rennicke

Fazıl Say gehört zu den bekanntesten Klassik-Künstlern der Türkei. Seit Jahrzehnten begeistert er das Publikum, und die Kritik schreibt über ihn: „Konzerte mit ihm sind andere Konzerte: direkter, offener, aufregender, sie treffen ins Herz.“ Auch deshalb, weil Fazıl Say als Komponist und Pianist scheinbare Gegensätze in sich vereinigt: Orient und Okzident, Klassik und Jazz, Spirituelles und Politisches. Und wenn sich die Gegensätze nicht einfach auflösen lassen, wirkt die Botschaft seiner Musik sogar am stärksten: „Wo wir uns nicht verstehen, können wir Brücken bauen.“



Musikliste:



Fazıl Say:

Silence of Anatolia

Fazıl Say (Klavier)

Orchestre National de France

Leitung: Eliahu Inbal

Fazıl Say:

Achilles aus der Troja-Sonate op. 78

Fazıl Say (Klavier)

Fazıl Say:

Kumru aus 3 Balladen op. 12

Fazıl Say (Klavier)

casalQuartett

Fazıl Say:

Religious Order aus der Istanbul Symphony op. 28

Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra

Leitung: Gürer Aykal

Fazıl Say:

Sordum Sarı Çiğdeme

Serenad Bağcan (Gesang)

Fazıl Say (Klavier)

Ensemble

Fazıl Say:

Wounded bird aus Mount Ida. Sonate Nr. 2 op. 82

Friedemann Eichhorn (Violine)

Fazıl Say (Klavier)

Ludwig van Beethoven:

Klaviersonate Es-Dur op. 31 Nr. 3 , 4. Satz

Fazıl Say (Klavier)

Fazıl Say:

Black earth op. 8

Fazıl Say (Klavier)

Fazıl Say:

Paganini-Jazz für Klavier, Bearbeitung

Niklas Liepe (Violine)

Nils Liepe (Klavier)

Thomas Schreiber (Kontrabass)

Jochen Ille (Schlagzeug)

Michael Gärtner (Vibraphon)

Joseph Haydn:

Klaviersonate As-Dur Hob XVI:43, 3. Satz

FazılSay (Klavier)