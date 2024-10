Der Briefwechsel zwischen Pauline Viardot und Julius Rietz: Eine Liebesgeschichte auf Papier?

„Julius Rietz an Pauline Viardot in Paris: Sie fragten mich neulich, ob ich viel in der Welt umhergekommen sei? Leider muss ich sagen, dass mir auch dieses Vehikel Körper und Seele frisch zu erhalten und zu animieren nur in sehr beschränktem Maße zu Theil geworden ist. Ich kenne selbst Deutschland nur zum Theil, nicht Tyrol, nicht den Harz, das Riesengebierge und die Küstenländer. Was ich ziemlich genau kenne ist der Rhein bis Straßburg. Eine Reise über Prag, Wien, Salzburg, München und Nürnberg ist die interessanteste, die ich gemacht habe. Ja, liebste Freundin, ich knirsche oft mit den Zähnen, wenn ich im Sommer nach diesem oder jenem hier frage, irgendeinen Lehrer vom Conservatorium, und höre, der ist am Montrosa, der in Venedig, der in London, während ich hier sitze und Klavierauszüge mache.“