Das Rätsel

Mit Katharina Eickhoff

Es gibt noch echte Herausforderungen im Leben: das Lösen von Rätseln zum Beispiel. Was die Einen für eine kinderleichte Frage halten, darüber zerbrechen sich die Anderen ewig den Kopf. Aber schon beim nächsten Mal kann es dann umgekehrt sein. Genau diese ausgleichende Gerechtigkeit ermutigt Katharina Eickhoff, immer am zweiten Samstag im Monat in der Musikstunde ihre Fährten quer durch die (Musik-)Geschichte zu legen. Auch wer überhaupt nicht mitraten möchte, kommt hier auf seine Kosten; die Geschichten rund um die Rätselfragen sind es allemal wert, gehört zu werden.



1. Rätselfrage:

...András Schiff schwört Stein und Bein, dass Schubert auf neuen Instrumenten nur auf Flügeln des hier gehörten Fabrikats so richtig richtig klingt…

Vom Namen der Firma, deren Gründer jetzt im Juli 230. Geburtstag hat, nehmen Sie bitte mal den 6. Buchstaben mit auf die Rätseltour!



2. Rätselfrage:

Man muss kein Kirchgänger sein, um bei dieser Musik und diesen Versen über die Auferstehung kurz mal zum inbrünstig Glaubenden zu

werden – Der Verfasser der Verse war zur Goethezeit ein absoluter Superstar unter den Dichtern, jeder kannte irgendein Gedicht von ihm – heute sind seine Werke leider vergessen, also lesen Sie doch zu seinem 300. Geburtstag, der jetzt im Juli war, mal wieder was von ihm, es lohnt sich.

Vom Vornamen des einstens so sehr bewunderten Dichters und studierten Theologen bitte den 2. Buchstaben behalten!



3. Rätselfrage:

Lena Horne live, ein legendärer Auftritt der Sängerin in einem legendären Hotel, das nach den zwei Erben des damals wohl größten Vermögens in den USA benannt wurde – der eine von ihnen, geboren im Juli vor 160 Jahren, ist dann trotz all seines Reichtums mit der Titanic untergegangen und hat eine frischangetraute Frau, einen mäßig erfolgreichen Science-Fiction-Roman und sehr sehr viel Geld hinterlassen.

Von seinem Nachnamen merken Sie sich doch mal gleich den 1. Buchstaben!



4. Rätselfrage:

Dieser Song hier ist zu einer der ganz großen Hymnen der Bürgerrechtsbewegung in den USA geworden, geschrieben und gesungen von einem, der heute vor allem für seine Feelgood-Lieder bekannt ist, der aber immer wieder auch für die Rechte der Schwarzen eingetreten ist – wir feiern sechzig Jahre Civil Rights Act in Amerika mit dem Stück, und Sie notieren sich mal vom Vornamen des Sängers den 3. Buchstaben!



5. Rätselfrage:

Sublime Gesangskunst und edles Timbre – das sind die Markenzeichen des Ausnahmetenors, den wir da im Schlussduett Aida gehört haben – man muss ihn nicht gesehen, aber unbedingt gehört haben: Hundert Jahre alt wird diesen Juli eine der schönsten Tenorstimmen des 20. Jahrhunderts... Wie heißt der große Verdi-Sänger, dem das Superstar-Leben so gar nicht behagt hat, und der nach seinem Bühnenabschied Hotelbesitzer in der Emilia Romagna wurde?

Von seinem Vornamen wird noch der 2. Buchstabe gebraucht…

