Althergebrachte Zukunft – Das Artifacts Trio beim Enjoy Jazz Festival 2024

Von Konrad Bott

Artefakte in neuem Licht: Nicole Mitchell, Tomeka Reid und Mike Reed - drei Mitglieder der "Association for the Advancement of Creative Musicians" zollen den Granden der Organisation Tribut. An diesem Abend in Mannheim haben die drei Kompositionen von sich und anderen Mitgliedern der traditionsreichen Gemeinschaft aufgeführt. Dabei spielt die basisdemokratische Haltung in den umfangreichen Improvisationen genau so eine wichtige Rolle, wie das Feeling, der unmittelbare Ausdruck dessen, was durch Klänge vermittelt wird. Hören Sie Musik, die dem menschlichen Sinn nach Gemeinschaft entspringt!