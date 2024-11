ARD Jazz. Spotlight

Von Karsten Mützelfedt

Eine Person? Ein Thema? Oder doch ein Konzert? Montags gehen wir in die Tiefe und werfen ein Schlaglicht auf Musik und Musikschaffende aus der internationalen und nationalen Jazzszene. Erleben Sie Portraits von außergewöhnlichen Künstler*innen oder fantastische Konzertaufnahmen. Abwechselnd tragen alle unsere Sender dazu bei - mit eigener Handschrift und eigenem Fokus. Denn wir alle finden: Jazz gehört ins Spotlight.



Cole Porter:

I get a kick out of you

Paul Desmond

J. Fred Coots:

For all we know

Paul Desmond

David Van Kreidt:

Fugue on Bop

Dave Brubeck Octet

Al Jolson, Buddy DeSylva, Vincent Rose:

Avalon

Dave Brubeck Trio



George Gershwin:

Love walked in

Dave Brubeck Quartet

George Gershwin:

Soon

Paul Desmond

Hoagy Carmichael:

Stardust

Dave Brubeck Quartet

Juan Tizol:

Perdido

Dave Brubeck Quartet

Paul Desmond:

Audrey

Dave Brubeck



David van Kriedt:

Warm cradle

Paul Desmond

Gerry Mulligan:

Standstill (fall out)

Gerry Mulligan

Paul Desmond

Paul Desmond:

Take five

Dave Brubeck Quartet

Paul Desmond:

Desmond Blue

Samba Cepeda

Paul Desmond

Richard Rodgers:

Glad to be unhappy

Paul Desmond

Jack Strachey:

These foolish things

Dave Brubeck

Paul Desmond:

Take ten

Paul Desmond

Dave Brubeck:

Mr. Broadway

Dave Brubeck

Edu Lobo:

To say goodbye

Paul Desmond

Paul Simon:

El condor pasa

Paul Desmond

Antonio Carlos Jobim:

Wave

Paul Desmond

Don Sebesky:

You can´t go home again

Chet Baker

Jim Hall:

All across the city

Paul Desmond

Milton Nascimento:

Gira Girou

Paul Desmond