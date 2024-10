„Other-Wise“ – Sylvie Courvoisier Solo

Von Julia Neupert

Sylvie Courvoisier ist eine sehr produktive Künstlerin - die in New York lebende Schweizer Pianistin leitet verschiedene Bands und kollaboriert in weiteren Projekten mit Musiker*innen wie Mary Halvorson oder Cory Smyth oder dem Tänzer Israel Galvan. Immer wieder aber kann man sie in Konzerten auch als Solistin erleben. Ihr bisher einziges Soloalbum, „Signs and Epigrams“ stammt aus dem Jahr 2007. Jetzt, mehr als 15 Jahre später, veröffentlicht Sylvie Courvoisier beim Label Intakt den Nachfolger: „To Be Other-Wise“, aufgenommen im SWR Studio Freiburg.



Sylvie Courvoisier:

To Be Otherwise (for Amy Sillman)

Chilling for my three Cats

Preluding for Conlon Nancarrow

La descente des Alpages (for Julian Sartorius)

Hotel Esmeralda (for Hugo Pratt)

Edging Candytuft (for Mary Halvorson)

Soliloquizing (for Wadada Leo Smith)

Ballade for my dad

Sylvie Courvoisier