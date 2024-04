ESC als Katalysator: Max Mutzke - 20 Jahre erfolgreich

per Mail teilen

Max Mutzke ist seit 20 Jahren erfolgreich. Der ESC hat ihn vom Schwarzwald ins Farbfernsehen katapultiert.

2004 gewinnt ein 22-Jähriger den ESC-Vorentscheid und stürmt die deutschen Charts. Max Mutzke wird quasi über Nacht zum Star. In Waldshut-Tiengen, seiner Heimatstadt, entsteht eine „Maxomanie“– alle sind ganz verrückt nach Max und seinem Song „Can't Wait Until Tonight“.

Max wird beim ESC in Istanbul Achter und ist enttäuscht. Er hat sich Chancen ausgerechnet zu gewinnen. Dennoch hat der Eurovision Song Contest sein Leben verändert. 20 Jahre später will er es noch einmal wissen und nimmt wieder am ESC-Vorentscheid teil, er wird allerdings nur Zweiter.

Sänger Max Mutzke auf der Bühne SWR

Max ist am Boden, im Südschwarzwald, geblieben. Er wohnt bei Waldshut-Tiengen, auch wenn er seine Songs in großen Städten wie Köln, Berlin und bald in Nashville produziert. Familie und Freunde gehen ihm über alles, sind ihm noch wichtiger als der Erfolg.