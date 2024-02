Das Trommeln auf Social Media hat nicht geholfen: Max Mutzke hat beim ESC-Vorentscheid am Freitagabend mit seinem Song "Forever Strong" nur den zweiten Platz erreicht.

Zehn Punkte aus dem Publikum, zehn Punkte von der Jury. So lautete das Ergebnis am Ende für den Sänger Max Mutzke, der in Waldshut-Tiengen geboren ist und im Schwarzwald lebt. Promis wie Joko Winterscheidt, Annette Frier und Dunja Hayali hatten dazu aufgerufen, für den "Freund" abzustimmen. 20 Jahre nach seinem Durchbruch wollte Max Mutzke sich erneut beim Vorentscheid des Euro Vision Songcontests beweisen und landet mit "Forever Strong" nur knapp auf dem zweiten Platz. Sieger des Vorentscheids wurde der Künstler Isaak. Er fährt mit "Always On The Run" nach Malmö und vertrittt Deutschland beim Eurovision Song Contest. Moderiert wurde das Finale des deutschen ESC-Vorentscheid von Barbara Schöneberger.

Mutzke 2004 Achter beim Finale des Eurovision Song Contests in Istanbul

"Can't wait until tonight" - mit diesem von Stefan Raab komponierten Song konnte Max Mutzke 2004 den ESC-Vorentscheid gewinnen. Der damals 22-Jährige schaffte es mit seiner Pop-Ballade bis auf den achten Platz im Finale des Eurovision Song Contests in Istanbul. Ganz Deutschland fieberte mit ihm, besonders aber seine Heimat: Waldshut-Tiengen. Auch 20 Jahre später kann der Sänger auf die Unterstützung von Zuhause zählen.

Mutzke will ESC-Jubiläum feiern

Mutzke, der mit vollem Namen Maximilian Nepomuk Mutzke heißt, startete seine Karriere mit dem Eurovision Song Contest 2004. Nach seiner Top-10-Platzierung beim ESC schoss er direkt auf Platz 1 der deutschen Charts. 2005 folgte das Debütalbum, das ebenfalls auf Platz 1 der Charts landete und das Fundament seiner Karriere legte. Lange Zeit ließ er den ESC hinter sich, doch im vergangenen Jahr packte ihn die Lust erneut: "2024 feiere ich 20-jähriges ESC-Jubiläum - da kann man schon noch einmal einen Versuch wagen, dachte ich mir", so Mutzke. Eine Woche vor der finalen Anmeldefrist für den deutschen Vorentscheid reichte der heute 42-Jährige seinen Song ein und ebnete damit den Weg für seine Rückkehr zum ESC.

Viel Unterstützung aus seiner Heimat Waldshut-Tiengen

Seine Familie und Freunde, besonders aus der Heimat, stehen hinter ihm. "Die Unterstützung aus meiner Heimat raus ist enorm wichtig für mich und mein Herz." Nach 20 Jahren noch einmal dabei zu sein, sei für Mutzke etwas ganz Besonderes und spricht über die Euphorie, die 2004 in der ganzen Heimat, in ganz Deutschland, ausgelöst worden sei.

Das Schönste ist, wenn man merkt, dass man zuhause supportet wird, wenn die ganze Gegend, die ganze Gemeinde, alle Freunde und Familie mitfiebern und mitzittern.

Vor 20 Jahren: Mit seinem Lied "Can't wait until tonight" ist Max Mutzke für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Istanbul ins Rennen gegangen. picture-alliance / Reportdienste Ulrich Perrey

Mit "Forever Strong" zum Sieg?

Mit seinem Lied "Forever Strong" will Mutzke beim diesjährigen Eurovision Song Contest abräumen. Seine Botschaft: Man sollte immer versuchen, im Herzen stark zu bleiben und ein Leuchtturm für andere Menschen zu sein. Er will in einer Zeit der Unsicherheit anderen Mut machen. Bevor er damit das internationale Publikum in Malmö am 11. Mai überzeugen kann, muss er aber erst einmal das deutsche Publikum für sich gewinnen.

ESC-Vorentscheid: Mutzke hat letzten Startplatz

Die Show wird am Freitag um 22:05 Uhr live auf eurovision.de, im Ersten und auf ONE sowie in der ARD Mediathek ausgestrahlt. Wer Deutschland am 11. Mai in Malmö vertritt, entscheidet das Publikum und eine internationale Fachjury zu gleichen Teilen. Bewertet wird nach dem ESC-Wertungssystem. Je fünf professionelle Musiker aus acht verschiedenen Ländern bewerten die Generalprobe vom Vorabend. Der Act mit der höchsten Punktezahl führt beim Jury-Voting. Gleiches gilt für das Publikums-Voting (Anrufe, SMS und Onlinevoting). Wer in Summe die meisten Punkte hat, gewinnt und fährt nach Malmö.

Max Mutzke hat an diesem Abend den neunten und somit letzten Startplatz mit seinem Song "Forever Strong".