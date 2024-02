Florian aus Künzelsau singt beim deutschen ESC-Vorentscheid

Am Freitagabend entscheidet sich, wer für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) in Malmö antreten darf. Mit in der finalen Auswahl ist auch Florian Rößler aus Künzelsau.

In der Castingshow "Ich will zum ESC!" hat Florian Rößler mit seinem Song "Scars" den letzten noch freien Platz im Vorentscheid gewonnen - und damit sein Ticket ins deutsche ESC-Finale in Berlin. Dort entscheidet sich am Freitagabend, wer zum Eurovision Song Contest darf, der im Mai im schwedischen Malmö stattfindet. Aufgeregt sei er vor seinem großen Auftritt nicht unbedingt, erzählte Florian Rößler in Interview mit dem SWR am Freitagvormittag. Er habe sich selbst den Druck genommen, unbedingt gewinnen zu müssen. Stattdessen genieße er jetzt all das, was er vor, während und nach dem Auftritt erlebt.

Künzelsau drückt alle Daumen

Ganz Künzelsau, allen voran Bürgermeister Stefan Neumann (parteilos), freut sich übrigens über den Erfolg des Sängers.

Wir wünschen unserem Florian ganz viel Erfolg und Glück und drücken ihm ganz fest die Daumen!

Neumann ist sicher, es werden "ganz viele Künzelsauerinnen und Künzelsauer das deutsche Finale live verfolgen".

Künstlername Floryan

Der 28-Jährige aus dem kleinen Weiler Ohrenbach, das im Künzelsauer Stadtteil Steinbach liegt, nennt sich als Künstler Floryan. Er tritt gegen acht weitere Sängerinnen und Sänger an. Ein großer ESC-Fan ist er laut eigener Aussage seit dem Sieg von Lena im Jahr 2010.

Der Song "Scars" ist eine ruhige und kraftvolle Ballade

In dem autobiografischen Stück "Scars" (dt. Narben) geht es um die Verletzungen, die Floryan in seiner Jugend erlebt hat. Er konnte nicht zeigen, was er dachte oder fühlte. Davon sind "sichtbare" Abdrücke und Narben geblieben, heißt es. Letztlich hat er sich aber freigeschwommen und zeigt nun selbstbewusst die "Scars", die letztlich auch ausmachen, was und wer er heute ist.