Dizzy for President! – Dizzy Gillespies Präsidentschaftskampagne 1964

Von Henry Altmann

Im November 1964 prangte auf dem Cover des JazzmagazinsDownbeatder Trompeter Dizzy Gillespie als US-Präsident. Er wollte den Krieg in Vietnam beenden und sich für Abrüstung einsetzen, die Bürgerrechtsbewegung unterstützen, das White in "Blues House" umbenennen und Jazzunterricht an allen US-High Schools einführen. In seinem Schattenkabinett saßen u.a. Duke Ellington und Mary Lou Williams. Es war ein Spass - aber Ernst gemeint.Your politics ought to be a groovier thing. So get a good president who's willing to swing - Erinnerungen an ein Präsidentschaftskampagne mit Drive, Witz und Musik.