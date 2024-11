Die SWR Big Band präsentierte beim Heimspiel am 21. Januar 2024 zusammen mit Posaunist und Arrangeur Joe Gallardo erstmals ihr neues Album "It Is What It Is". Das Programm besticht mit tanzbaren und energiegeladenen Latin Stücken: Von neu arrangierten Klassikern wie „Caravan“ und „Cherokee“ über Eigenkompositionen wie „Pan Con Queso“ zeigte der Abend mit Salsa, Samba und Mambo die volle Bandbreite des modernen Latin Jazz.

Joe Gallardo gilt als einer der wichtigsten Arrangeure des Modern und Latin Jazz. Dabei ist der amerikanische Musiker im Latin ebenso zu Hause wie im Swing und Bebop – das zeigt auch seine langjährige Erfahrung in diversen Big Bands von Weltrang, darunter die NDR Big Band, das Südfunk-Tanzorchester unter Erwin Lehn sowie Peter Herbolzheimer „Rhythm Combination and Brass“. Dieses Jahr feiert der Musiker seinen 85. Geburtstag. Begleitet wird dieses Konzert vom kolumbianischen Multiinstrumentalisten Jhonatan Giraldo Rincon.