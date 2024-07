German Angst – Sind Zukunftsängste typisch deutsch?

Zwei Drittel der Deutschen blicken laut einer Umfrage vom März ängstlich in die Zukunft, jeder Zehnte hat sogar große Angst. Steigende Preise, Klimawandel, Kriege und ein schwindendes Vertrauen in die Politik tragen maßgeblich dazu bei. „Die German Angst wird uns ja grundsätzlich und weltweit als Wesenseigenschaft zugeschrieben“, sagt Prof. Elke Seefried vom Historischen Kolleg München und fragt: „Ist die Angst vor der Zukunft wirklich typisch deutsch?“

NS-Vergangenheit prägte Skepsis der Nachkriegsgeneration

Historisch betrachtet sei nach 1945 eine gewisse Skepsis in Deutschland aufgrund der NS-Vergangenheit spürbar, die in den 1950er-Jahren und den folgenden Jahrzehnten eine skeptische Generation nach der anderen hervorrief. Heutzutage seien die Sorgen vor dem Klimawandel zwar real und wissenschaftlich fundiert, so Seefried, jedoch werde die Debatte um eine postfossile Transformation zunehmend kritisch geführt, was zu einer weiteren Polarisierung der Gesellschaft führe – das schade der Demokratie.

Reihe der Stiftung Aufarbeitung in Berlin

Anlass für das Gespräch bei SWR Kultur ist die Reihe „Zurück in die Zukunft. Visionen, Hoffnungen und Aufbrüche 1949 – 1989 – 2024“ der Stiftung Aufarbeitung in Berlin. Am Dienstag, 16.7. findet dort die dritte Veranstaltung mit dem Thema „Zukunft fürchten“ statt.