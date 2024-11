XYZ – die Trilogie: Das X

Sonntagsfeuilleton mit Monika Kursawe.

Es steckt in verflixt und verhext. Xanten und Xylophon haben durch diesen Buchstaben quasi ein Alleinstellungsmerkmal. Und wenn von Mister X und Terra X die Rede ist, wissen wir, jetzt wird es entweder unheimlich, oder wir betreten Neuland.



Einerseits führt das X ein Schattendasein, ein Leben auf der Ersatzbank – besonders in Mathematik, wo es uns als Variable oft um den Verstand bringt. Andererseits signalisiert das X Größe, man denke nur an die willkürliche Aneinanderreihung in XXXL. Diese Steigerungsform ist quasi unendlich. An X-Mas würdigen wir von der SWR2 Matinee das X und geben uns mal ganz groß: XXXL nämlich.



Wir überlegen uns, was es auf sich hat mit dem Tag X und mit der Generation X. Wir blicken durch Wände. Und wir fragen nach, wieviel x-beliebig denn nun wirklich ist, und wie verrückt man nach dem X sein kann, dass man nicht nur seine Firma, sondern auch seine Kinder so nennt.



Gesprächspartner der Sendung sind Dominik Frey, Pastoralreferent und Rundfunkbeauftragter er Erzdiözese Freiburg am SWR, Jörg Scheller, Vertreter der Straight Edge-Bewegung, und Rudi Cerne, Moderator der Sendung Aktenzeichen XY.



Redaktion: Nicole Dantrimont

Musik: Dorothee Riemer

