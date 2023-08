per Mail teilen

Seit 50 Jahren arbeiten Sybille und Hans an ihrem Traum vom Gartenparadies. Auch wenn sie ihr Werk genießen wollen: Die riesige Grünfläche erfordert viel Arbeit, die das Ehepaar stets fit hält.

Lebendiges Fitnessstudio

Ihr Garten ist ihr Lebenswerk: Sybille und Hans aus Ihringen haben auf 3.500 Quadratmetern ein wahres Paradies erschaffen. Auf dem einstigen Gemüseacker wachsen heute Raritäten wie der kanadische Tulpenbaum, Maulbeerbaum, Datteln, Granatapfel, Kaki und eine meterhohe Palme. „Wir haben uns schon gesucht im Garten, weil wir uns nicht gefunden haben“, lacht Sybille. Schon seit 50 Jahren pflegen sie ihren Garten, der heute eher einem Park ähnelt: „Das ist ein lebendiges Fitnessstudio für Körper, Geist und Seele“, erklärt Hans.

Exotik, so weit das Auge reicht

Hans ist mit seltenen Pflanzen aufgewachsen. Vor Jahrzehnten kaufte er eine chinesische Hanfpalme. Aus den Samen hat er dann weitere Exemplare gezogen. Doch Sybille und Hans sammeln nicht nur seltene Pflanzen, sondern auch alte Gegenstände, mit denen sie ihren Garten dekorieren: „Wir sind ja auch Sammler und das können wir hier wunderbar zeigen. Das liegt mir schon am Herzen.” Auch viele Besucherinnen und Besucher sind begeistert von ihrer Dekoration, wie Sybille erzählt: „Es kommen viele, die schauen und sagen: Oh je, das haben wir weggeworfen. Da sieht man doch erst mal, was man alles machen kann aus dem alten Zeug.“

Garten erntet Komplimente

Selbst ein ehemaliger Direktor eines Botanischen Gartens ist beeindruckt vom Garten. Hans erinnert sich: „Er ist hier durchgelaufen und meinte, so einen Garten noch nie gesehen zu haben.“ Auch Sybille ist stolz auf ihr Werk: „Der Garten ist einfach mein Leben“. Nach jahrelanger Arbeit wollen die beiden ihr Lebenswerk genießen. Inzwischen auch mit Sohn und seiner Familie, denn der Garten ist ein Mehrgenerationengarten – die ganze Familie mittendrin im Gartenglück.