Geballte Ladung – Stroh

Sonntagsfeuilleton mit Jörg Biesler.

Dumm wie Stroh, oder einsame Strohwitwe sein – so richtig gut weg kommt Stroh in unserer Sprache nicht. Dabei ist Stroh alles andere als ein Abfallprodukt, das zwar massenhaft vorhanden, aber zu nichts zu gebrauchen ist. Vor allem zu Weihnachten schätzen wir Stroh nicht nur als Füllmaterial für Krippen, sondern auch gefaltet, zu dekorativen Strohsternen.



Wirkliche Kunst aus Stroh, gibt es ganzjährig im Atelier der französischen Künstlerin und Designerin Lison de Caunes. Sie besuchen wir in dieser Matinee, in ihrem Pariser Atelier. Außerdem erfahren wir, warum Strohballen ein nahezu ideales Baumaterial für Häuser sind, was es mit Strohmännern und Strohwitwen auf sich hat und warum man nach dem 15. September keine Strohhüte mehr tragen sollte. Zumindest nicht in New York.



Die Matinee in SWR Kultur – wir machen heute Stroh zu Gold.



Gesprächspartner der Sendung sind der Vorstand des Strohmuseums Twistringen Alfred Meyer, Markus Wolf von der Zimmerei Grünspecht und Dr. Christine Möhrs vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache.



Redaktion: Monika Kursawe

Musik: Janine Putzek