Ehrenamtliche aus Frankreich und Deutschland bauen nachhaltig bei Bad Bergzabern

Über das Ecolieu Langenberg

Das Ecolieu Langenberg bei Weißenburg sieht sich als generationenübergreifendes und multikulturelles Wohn- und Lebensprojekt. Das ehemalige Château steht direkt an der deutsch-französischen Grenze.

Das Ökodorf sieht sich als Kollektiv, alle Entscheidungen werden im Konsens getroffen. Derzeit leben 35 Erwachsene und 20 Kinder und Jugendliche dort. Die Menschen leben in dem alten Anwesen, in einer geodätischen Kuppel, in Jurten oder in Tiny Houses.