Alles im Schlot: Rauch

Sonntagsfeuilleton mit Monika Kursawe.

Egal ob Räuchermännchen, Räucherkerzen oder -stäbchen, wir Menschen lieben den Duft des Rauchs – zumindest, solange er uns nicht gefährlich wird. In gewissem Maße genießen wir ihn sogar, wenn wir gemütlich am Kaminfeuer oder am Holzofen sitzen, wenn der ein oder andere genüsslich seine Pfeife raucht, oder wenn alljährlich an Silvester die Welt rundum in Rauch gehüllt wird.



Einen Tag vor dem Feiertag der Heiligen drei Könige schwenken wir das Weihrauchfass. Wir gehen mit einem Schornsteinfeger auf Tour und erzählen die Geschichte des Rauchmelders. Außerdem senden wir Rauchzeichen aus und vertreiben böse Geister - ein traditioneller Brauch in den Raunächten. Und zuguterletzt besuchen eine Lachsräucherei in der Nähe von Freiburg.



Gesprächspartner der Sendung sind Johannes Pioth, Pfarrer und Dekan des Dekanats Pirmasens sowie leidenschaftlicher Weihrauchsammler, Frank Uekötter, Technik- und Umwelthistoriker, und Michael Lissek, SWR-Redakteur und passionierter Pfeifenraucher.



Redaktion: Nicole Dantrimont

Musik: Almut Ochsmann