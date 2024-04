Das Hörspiel steht bis zum 28.4.2024 zum Download bereit.



Ausgezeichnet mit dem „SWR2 Hörspielpreis 2022“ beim Heidelberger Stückemarkt

Leo Meier, Jahrgang 1995, hat an der Folkwang Schule Essen studiert, arbeitet als Schauspieler für TV und Film.

Sein Hörspieldebut ist eine surreal anmutende Komödie, in der Drachen als Haustiere auftauchen, Mütter richtige Fußball-Fans sind, Papas die sorgende Hausmann-Rolle übernehmen und eine Paterin zum Sektempfang nach der Begräbnispredigt lädt – diese Komödie, in der auch der Autor sich einmischt, erzählt aber vor allem von der mit leichter wie ironischer Hand gezeichneten, von allen Seiten akzeptierten Liebe zweier homosexueller Fußball-Profis. Natürlich steht sie im Rampenlicht einer kommerziellen Fußball-Welt, in der am Ende nur das Geld zählt.

Aber auch dieses Ende ist ganz nach dem Hollywood-Muster gestrickt. Die Mannschaft des mehrfachen Champions League-Siegers Real Madrid gibt es tatsächlich. Und den Verteidiger Sergio Ramos von den „Galaktischen“ aus Madrid natürlich auch. – Wundern Sie sich also nicht, wenn Sergio im Hörspiel Italienisch ausgesprochen wird. Die Personen und die Handlung, kurz das Stück ist reine Fiktion.

Verleihung SWR2 Hörspielpreis 2022 im Theater Heidelberg: (v.l.) Manfred Hess (SWR Chefdramaturg), Leo Meier (Autor), Holger Schulze (Intendant Theater Heidelberg) Theater Heidelberg

Leo Meier

Leo Meier, geboren 1995 in Berlin, wuchs in Duisburg auf. Nach seinem Schauspielstudium an der Folkwang Universität der Künste Essen gastierte er u.a. am Schauspielhaus Bochum und am Schauspielhaus Hamburg. Außerdem ist Leo Meier (u. a. gemeinsam mit Bjarne Mädel in “Sörensen fängt Feuer”) in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen.

Leo Meier

Die Sprecherinnen und Sprecher und ihre Rollen

Timo Weisschnur (A, Mittelfeldspieler von Real Madrid)

Moritz Treuenfels (B, Stürmer von Real Madrid)

Katharina Marie Schubert (Mutter von B)

Bjarne Mädel (Sven, Vater von B)

Jörg Pohl (Sergio Ramos)

Patrycia Ziolkowska (Paterin)

Sarah Grunert (Übermütige Cousine)

Stefanie Zenke (Pressesprecherin Real Madrid)

Angelika Bartsch (Leo Meier als Autor)

Benjamin Wüst (ARD-Sportreporter)

Julia Metzner (ARD-Sportreporterin)

Christian Döring (ARD-Sportreporter)

Lea Wagner (ARD-Sportreporterin)

Mit dabei auch zwei kickende Fußballer

Patrik Weiler vom SV Sinzheim und Yannick Seckler vom FC Lichtental

Regie: Ulrich Lampen

Produktion: SWR 2023