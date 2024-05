Treffen der Theater-Avantgarde – Heidelberger Stückemarkt 2022

per Mail teilen

Es ist das Jahrestreffen der Theater-Avantgarde: Vom 29. April bis 8. Mai werden beim Heidelberger Stückemarkt neue Theaterstücke gelesen und herausragende Uraufführungen auf die Bühne gebracht. Gastland 2022 ist Spanien.



Erstmals wird auch ein Hörspiel aufgeführt, das im letzten Jahr als Bühnenstück im Wettbewerb war. „Peeling Oranges“ von Patty Kim Hamilton wurde 2021 mit SWR2 Hörspielpreis ausgezeichnet und vom SWR als Hörspiel produziert.

Der Autor*innenwettbewerb mit hoch dotierten Preisen zur Förderung neuer Talente ist der Höhepunkt des Festivals. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an Ivana Sokola und ihr Stück „Pirsch“. Im Rahmen des Festivals stellt das Heidelberger Schauspielensemble die nominierten Stücke in Lesungen vor und gibt dann den Gewinner bekannt.

Das letztjährige Gewinnerstück „Maria Magda“ von Svenja Viola Bungarten hat den Heidelberger Stückemarkt 2022 eröffnet.

Der Heidelberger Stückemarkt ist ein Highlight der deutschen Theaterszene der Gegenwart. Auf der Bühne sind ausschließlich Neuproduktionen zu sehen. Das Festival möchte mit seinem Programm gesellschaftliche Diskurse anstoßen und über ästhetische Tendenzen der Theaterlandschaft reflektieren.

SWR2 Hörspielpreis an Leo Meier – Ein Theaterstück wird Hörspiel

In Kooperation mit SWR2 verleiht der Heidelberger Stückemarkt seit 2021 auch den SWR2 Hörspielpreis. Er geht in diesem Jahr an Leo Meier und sein Stück „Zwei Herren von Real Madrid“, das auch den Publikumspreis erhält. Der SWR" Härspielpreis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird von SWR2 als Hörspiel produziert. Die Ursendung erfolgt jeweils beim nächsten Stückemarkt.

Der erste SWR2 Hörspielpreis ging an „Peeling Oranges“ von Patty Kim Hamilton. Das Hörspiel können SIe hier anhören. Beim Heidelberger Stückemarkt 2022 ist es während des gesamten Festivals im Sprechzimmer des Heidelberger Theaters zu hören.