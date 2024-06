Mikrokosmos aus Miniaturen: „Wunderland – vom Kindheitstraum zum Welterfolg“

Das Miniatur Wunderland in Hamburg ist die größte Modelleisenbahn-Anlage der Welt. Sabine Howe taucht mit ihrer Doku „Wunderland – vom Kindheitstraum zum Welterfolg“ ein in die detailliert gestalteten Modell-Landschaften und porträtiert die Macher dieser ungewöhnlichen Sehenswürdigkeit. Ein emotionaler Film, der Lust macht, sich sofort in den Zug nach Hamburg zu setzen.