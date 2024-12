Contra: „Dinner for One“ ist nicht mehr zeitgemäß

Der britische Sketchklassiker und das gleichermaßen deutsche Silvesterhighlight funktioniert heute allein über einen fragwürdigen Traditionsbegriff: Für viele in Deutschland gehört „Dinner for One“ halt einfach zu Silvester dazu.

Aber warum hält man ausgerechnet an dieser Tradition fest? Schauen wir uns den Plot an: Eine 90-jährige Frau, offensichtlich an Demenz leidend und nach dem Tod ihrer einzigen vier Freunde allein, lässt sich und ihre imaginierten Gäste von ihrem Butler bedienen. Dieser, ebenfalls stark gealtert und entsprechend tollpatschig, säuft sich an der Freunde statt gemeinsam mit der alten Dame die Hucke voll und landet am Ende sturzbetrunken und pflichtbewusst mit ihr im Bett.

Fragwürdiger Humor, der aus der Zeit gefallen ist

Ist das im Jahr 2023 noch lustig? Nein. War es das jemals? Auch nein. „Dinner for One“ wirkt nicht nur aus ästhetischen Gründen völlig aus der Zeit gefallen, sondern auch wegen des Humors. Nicht nur weil Butler James von seiner reichen Dienstherrin zum übermäßigen Alkoholkonsum gezwungen wird, sondern auch Witze auf Kosten der sexuellen Selbstbestimmung gemacht werden.

Militärische Gesten wie das obligate Zusammenschlagen der Hacken durch den Bediensteten und sein wiederkehrendes Stolpern über ein Tigerfell in Zeiten zunehmenden Artenschwunds bieten dem modernen Publikum darüber hinaus keine sonderlich großen Lachanreize mehr.

Dann lieber Ekel Alfred

Wobei, in einer Sache ist „Dinner for One“ rechtzugeben: der Verherrlichung des übermäßigen Alkoholkonsums. Denn der Sketch ist zweifelsohne nur mit einer großen Menge Alkohol zu ertragen. Wie wäre es denn mit einem großen Glas Silvesterpunsch? Schalten Sie dabei am besten um: Bei Ekel Alfred in „Ein Herz und eine Seele“ jedenfalls fänden sich wenigstens gehaltvolle Pointen, die mehr bieten, als nur Stumpfsinn oder die Diskriminierung von Dementen.

Weil der Ausspruch „Das machen wir schon immer so!“ nur in den seltensten Fällen wirklich für kluges Vorgehen steht, sollte endlich auch mit dem ewig währenden Mantra, dass an Silvester auf deutschen Sofas dieser Sketch geschaut wird, ein für alle mal Schluss sein. Neujahrsvorsatz in diesem Jahr – Ein Silvester ohne Miss Sophie!

Samira Straub