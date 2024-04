Als Redakteurin und Autorin SWR Kultur beschäftigt sich Franziska Kiedaisch mit vielfältigen Themen aus der Welt der Kultur. Besonders begeistern kann sie sich für Zeitgeist-Phänomene, alltagskulturelle Skurrilitäten und gesellschaftliche Debatten – insbesondere in eher unbekannten Nischen.

Franziska Kiedaisch, Autorin und Redakteurin, SWR Kultur SWR Franziska Kiedaisch

Die geschäftige Betriebsamkeit einer Redaktion hat es Franziska Kiedaisch schon als Kind angetan. Etliche Anrufe und getippte Zeilen später kann sie heute als Redakteurin bei SWR Kultur ihre Leidenschaft für das geschriebene und gesprochene Wort und ihr Interesse für Kulturthemen aller Art ausleben.

Ob als (Kultur-)Reporterin für die lokale Tageszeitung oder als Online-Redakteurin für regionale und überregionale Medien: Seit ihrer Jugend berichtet Franziska Kiedaisch genauso über den vielbeschworenen Hasenzüchterverein wie aus Konzertsälen oder Theaterhäusern.

Erste Berührungspunkte mit dem Online-Journalismus hatte sie als Mitarbeiterin bei „Fudder“ während ihrer Studienzeit in Freiburg. Zahlreiche journalistische Praktika schlossen sich an. Eine verlockende Möglichkeit zur Prokrastination während ihrer kulturwissenschaftlichen Promotion, in der sie zur medialen Repräsentation der sorbischen Minderheit forschte, fand sie auch beim Online-Radio „detektor.fm“ in Leipzig. Ein Zeitungsvolontariat in Baden-Baden folgte, anschließend war Franziska Kiedaisch beim Badischen Tagblatt (ab Mai 2021: Badische Neueste Nachrichten) als Online-, Politik- und Kulturredakteurin tätig.

Privat arbeitet sie beharrlich an der Dogfluencer-Karriere ihres Hundes, hört und erzählt gern gute Geschichten, hat ein Faible für philosophische Fragen und eine Schwäche für seichte Unterhaltung.