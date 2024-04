Vor vier Jahren begann der Lockdown: So hat Corona unseren Alltag verändert

Am 22. März 2020 beginnt in Deutschland der erste Corona-Lockdown. Das öffentliche Leben kommt zum Erliegen. Absperrbänder, Klebestreifen und Plexiglas ordnen fortan das neue Lebensgefühl. Wie hat das Virus den Alltag verändert?

Alte und kranke Menschen in Pflegeeinrichtungen werden zu ihrem Schutz gänzlich isoliert. Im Verlauf der Pandemie besuchen vielerorts Künstler*innen die Heimbewohner*innen, um sie in diesen tristen und beängstigenden Zeiten zu unterhalten.

Hygieneartikel sind das Mittel der Wahl und werden zum ständigen Begleiter in der Pandemie: Ein Snack-Automat am Frankfurter Hauptbahnhof stillt den Bedarf an Masken und Desinfektionsmittel.

Die Grenzen werden im Frühjahr 2020 vorrübergehend geschlossen – wie hier am deutsch-schweizerischen Grenzübergang zwischen Kreuzlingen und Konstanz am Bodensee ...

Meldungen über Engpässe in globalen Lieferketten heizen die Angst vorm Mangel an und führen zu Hamsterkäufen: vor allem Klopapier, aber auch Desinfektionsmittel oder Mehl werden in deutschen Supermärkten vorrübergehend zum knappen Gut.

Am 22. März 2020 tritt der erste Lockdown in Kraft: Kultureinrichtungen sind während des ersten Corona-Jahres nahezu durchgehend geschlossen. Das Delphi Arthaus Kino in Stuttgart kommentiert die Situation.

Das Virus kommt, die Bevölkerung zieht sich zurück

Die Bundesregierung verhängt am 22. März den ersten Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Ab nun dürfen sich nur noch zwei Personen treffen oder aber Personen, die in einem Haushalt leben. Schulen, Kultureinrichtungen, die Gastronomie und auch viele Arbeitsstellen sind zu diesem Zeitpunkt in den meisten Bundesländern bereits geschlossen. Deutschland erlebt einen kollektiven und verordneten Rückzug ins Private.

Mit den Kontaktbeschränkungen soll vor allem das überforderte Gesundheitssystem entlastet werden. IMAGO imago images/snapshot

Der Lockdown soll zunächst für zwei Wochen gelten und als Entlastung für das bereits hoffnungslos überlastete Gesundheitssystem dienen.

„Ärzte, Pfleger, Sanitäter, Apotheker können nicht ins Home Office gehen. Sie sind diejenigen, auf die wir uns alle verlassen, wenn wir krank werden. Wir können sie dabei unterstützen: indem wir, wann immer möglich, zuhause bleiben.“

Die Angst vor der unbekannten Gefahr nimmt hässliche Züge an

Die Grenzen zu Nachbarländern mit einem stärkeren Infektionsgeschehen – fortan als Risikogebiete bezeichnet – werden äußerst kurzfristig schon vor dem Lockdown geschlossen, der trans-nationale Verkehr wird rigide kontrolliert. Wer aus einem Risikogebiet einreist, muss vorsorglich zwei Wochen in Quarantäne.

Abgrenzung gegen das Virus: Wegen des unterschiedlichen Infektionsgeschehens werden Grenzen zu sogenannten Risikogebieten vorrübergehend geschlossen – wie hier zwischen dem französischen Grosbliedersstroff und dem deutschen Kleinsblittersdorf. Eine Erfahrung, die viele Europäer*innen nachdenklich gemacht haben dürfte. IMAGO imago images/Andia

Grenzgänger benötigen Sondergenehmigungen, um ins Nachbarland einreisen zu dürfen. Pendler berichten vermehrt davon, dass sie auf der anderen Seite der Grenze teilweise heftig angegangen werden. Das Klima wird rauer: Der Neid auf diejenigen, die sich offensichtlich freier als man selbst bewegen können, nimmt zu.

Auch asiatisch gelesene Personen berichten davon, aufgrund ihres Aussehens gemieden zu werden und sogar verbalen oder tätlichen Angriffen ausgesetzt zu sein. Die Angst vor der unbekannten Gefahr zeigt ihr hässliches Gesicht.

Neue Zahlen: #Rassismus in der #Corona-Zeit häufig gegen asiatisch gelesene Menschen. Jede*r zweite Befragte berichtet von Angriffen. „Bestehende Vorurteile wurden neu ans Tageslicht gebracht“, sagt @cgnguyen_online @FU_Berlin @DezIM #StopAsianHate ⬇️1/3 https://t.co/erDExUVhoq

Wörter wie Kontaktbeschränkung oder Hygienekonzept werden zum festen Bestandteil des Vokabulars

Die Sorge vor dem bis dato unbekannten Virus ist groß. Schockierende Bilder aus Italien, den USA und Spanien befördern die Panik vor einem unkontrollierbaren Infektionsgeschehen – zumal es auch in Deutschland an Beatmungsgeräten und schützende OP-Masken mangelt. Auch die Hilflosigkeit der Wissenschaft, die mit Hochdruck an einer Impfung arbeitet, verunsichert die Bevölkerung.

Wörter wie Kontaktbeschränkung, Hygienekonzept, Inzidenzwert oder Alarmstufe werden fortan zum festen Bestandteil des deutschen Vokabulars. Absperrbänder, Klebestreifen und Plexiglasscheiben ordnen das neue Lebensgefühl in Abständen von 1,5 Metern.

Immer neue Wortschöpfungen erblicken das Licht der Welt. Sie geben in der komplizierten Zeit vermeintlich etwas Sicherheit: Lockdown-Light, Notbremse, Wellenbrecher, Osterruhe, Rettungsschirm, Brücken-Lockdown oder die Boosterimpfung sind Beispiele.

Neu im Alltag: Die Maske wird zum festen Gebrauchsgegenstand, ihre Verwendung wird an vielen Stellen verpflichtend, stellenweise sogar im öffentlichen Raum. IMAGO imago images/Christian Grube

Corona kommt ins Museum

Mehrere Museen, darunter auch das Badische Landesmuseum in Karlsruhe, legen Sammlungen zur Corona-Pandemie an, um die Veränderungen in der Alltagskultur auch für die kommenden Generationen greifbar zu machen. Und auch in den sozialen Medien finden sich Sammlungsaufrufe, so etwa auf Twitter:

Für alle Erinnerungen an die „#CoronaKrise“ gibt es einen Ort: das #coronarchiv! 💚 Das coronarchiv ist ein freies und offenes Online-Portal - jede/r kann dazu beitragen! Hier sammeln wir Eure individuellen Gedanken und Erlebnisse. ➡️ #becomeapartofhistory 🎞: Bureau Bombig https://t.co/MmjWCQNvpe

Corona als Sammlungsgegenstand Die Corona-Pandemie hat die Alltagskultur in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt. Weltweit haben sich Hygienestandards oder der soziale Umgang miteinander verändert. Auch hat die Pandemie neue Artefakte hervorgebracht und bestehenden Gegenständen eine neue Bedeutung gegeben, so etwa dem Klebeband, das nun auch zur Symbolisierung von Abständen genutzt wird. Eine Vielzahl an Museen sammelt deshalb Objekte der Corona-Pandemie. Hier eine Auswahl: Das Badische Landesmuseum in Karlsruhe hat eine Corona-Sammlung angelegt, die beständig erweitert wird. Brigitte Heck, Leiterin des Referats Volkskunde, stellt in Videos einzelne Sammlungsgegenstände und ihre Geschichte auf der Website des Museums vor. Das Haus der Geschichte in Bonn hat im Sommer 2022 seine Corona-Sammlung offiziell abgeschlossen, mehr als 1.500 Ausstellungsstücke sind dort archiviert. Ein Großteil der Gegenstände sind in der Online-Datenbank zu finden. Die Museumsstiftung Post und Kommunikation in Bonn hat eine Sammlung angelegt mit dem Schwerpunkt Kommunikation während der Corona-Zeit. Das Werkbundarchiv – Museum der Dinge sammelt Gegenstände aus der Corona-Zeit und fügt diese einer Krisen-Sammlung hinzu. Auch das Deutsche Historische Museum in Berlin sammelt Objekte der Pandemie und ruft zum Mitmachen auf.

Zahlen werden zum ständigen Begleiter im Alltag

Zunehmend orientiert sich die Bevölkerung in dieser Zeit an Zahlen und Statistiken: Der morgendliche Blick auf Infektionswerte wird für viele zum festen Ritual – auch, weil mit Fortschreiten der Pandemie daran immer mehr Regelungen für den eigenen Alltag geknüpft werden: so etwa die Bestimmungen für die sogenannte Notbremse, die Schulschließungen, Ausgangs- oder Zugangsbeschränkungen regelt.

Es folgen immer neue Regelungen und Verordnungen, die im Föderalismus von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ausfallen können. Alles setzt auf Reaktion: Äußerst kurzfristig werden politische Entscheidungen in die Tat umgesetzt und auch revidiert (man denke nur an die avisierte Osterruhe 2021, die schließlich doch nicht umgesetzt wurde).

Und es kommt zu skurrilen Effekten: In Deutschland wird Klopapier gehamstert, auch Desinfektionsmittel, Seife, Nudeln oder Mehl gehören zu den Produkten, die schon kurz vor Beginn des ersten Lockdowns in vielen Supermarktregalen fehlen.

Für unsere Pressemitteilung zum Kaufverhalten im #Einzelhandel haben wir #Scannerdaten ausgewertet. Diese liefern #Daten zu Umsatz, Absatz, Preis & Art der verkauften Artikel. Weitere Informationen & einen WISTA-Artikel dazu finden Sie hier: https://t.co/w3gEOLeC7Z #Hamsterkauf https://t.co/5Qu1YVymva

Aus sozialer Distanz wird soziale Nähe

Doch es gibt auch große Solidarität: Die soziale Distanz führt zu sozialer Nähe. Vielerorts bilden sich ehrenamtlich Gemeinschaften, die isolierten, älteren und vorerkrankten Personen helfen, ihren Alltag trotz der Einschränkungen zu meistern. Einkaufs- oder Gassigeh-Gruppen entstehen in den sozialen Netzwerken, mit Gabenzäunen werden Obdachlose unterstützt. Auch Kinderbetreuung wird von vielen angeboten.

„Wir bleiben zu Hause“ liest man in der ersten Corona-Welle oft. Ein drastisches Zurückschrauben aller Kontakte gilt zu Beginn der Pandemie als probates Mittel, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. IMAGO imago images/HMB-Media

In den Pflegeeinrichtungen, deren Bewohner*innen besonders hart von den Kontaktbeschränkungen getroffen sind, treten Künstler*innen auf. Mit selbst gemalten bunten Plakaten an Balkonen und Fenstern zeigen viele Menschen, dass sie zu Hause bleiben. „Stay at Home“ wird das Schlagwort der Zeit, viele Prominente rufen in sozialen Netzwerken zum Zuhausebleiben auf.

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. https://t.co/FRg41QehuB

Improvisation ist ein ständiger Begleiter

Viele tragen freiwillig selbstgenähte Masken. Landwirte, deren Erntehelfer*innen wegen der Reisebeschränkungen zunächst nicht ins Land kommen, erhalten spontan Hilfe von Personen, deren Arbeitsstellen wegen der Pandemie geschlossen sind, vornehmlich aus der Gastronomie. Weil Desinfektionsmittel Mangelware ist, stellen Winzer*innen kurzerhand aus dem Vorlauf welches her.

Generell ist es die Zeit der Improvisation: Kunstschaffende verlagern Auftritte ins Netz, Museen machen ihre Sammlungen digital zugänglich und Musiker*innen, Tänzer*innen oder Schauspieler*innen gehen neue Wege, um weiterhin proben und schließlich auch wieder auftreten zu können.

Obwohl die ersten Einschnitte in das tägliche Leben enorm sind, können sich nur wenige zu Beginn der Pandemie ausmalen, wie sehr das Corona-Virus den Alltag auf lange Sicht verändern wird. So wird etwa bis heute größtenteils aufs Händeschütteln verzichtet und in die Ellenbeuge genießt, Desinfektionsspender sind eher die Regel als die Ausnahme und OP-Masken sind inzwischen ein profaner Gebrauchsgegenstand.