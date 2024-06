Liefern im Lockdown – ein Fahrradkurier berichtet

Mikel Chan fährt seit vier Jahren Restaurant- und Imbiss-Bestellungen in Stuttgart mit dem Fahrrad aus.

Durch den Lockdown hat sich die Zahl der Essens-Bestellungen etwa verdreifacht, weswegen viele neue Kuriere eingestellt wurden.

Doch die Lieferbranche galt lange als gewerkschaftsfreie Zone, die sogenannten Rider wurden zur Scheinselbstständigkeit gezwungen und mussten mit Entlassungen rechnen, wenn sie Betriebsräte gründen wollten.

Dass sich das langsam bessert, ist auch Menschen wie Mikel Chan zu verdanken, der sich als NGG-Mitglied für bessere Arbeitsbedingungen einsetzt.

Musiktitel:

Rennrad

Dota

CD: Rennrad



Fire

Black Pumas

CD: Black Pumas



Light is faster than sound

Clara Luzia

CD: We are fish



Paris en vélo

Les Yeux d'la Tête

CD: Liberté Chérie



Meet me at the lighthouse

Mister And Mississippi

CD: We only part to meet again