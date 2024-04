Jedes Jahr wählt das amerikanische Magazin Time eine „Person des Jahres“. 2022 heißt sie Wolodymyr Selenskyj. Mit der Wahl würdigt die Zeitschrift den Einfluss einer Person auf die Gesellschaft im vergangenen Jahr – und wird damit zur Chronistin des Zeitgeists.

Es geht um Einfluss: auf das Jahr, auf die Welt, auf die Gesellschaft

Unbestreitbar hatte Wolodymyr Selenskyj und der ebenfalls gekürte „Spirit of Ukraine“ im zurückliegenden Jahr weltweit großen Einfluss. Von daher überrascht die Wahl des Time Magazine, ihn und diesen schwer zu fassenden „Geist der Ukraine“ zur „Person of the Year“ 2022 zu ernennen, wohl niemanden.

Von Wladimir Putin über Donald Trump bis Greta Thunberg

Doch es geht der Zeitschrift bei der Benennung laut eigenem Bekunden nicht darum, jemandem eine Ehre zuteil werden zu lassen, sondern alleine um die Frage, wer oder was den größten Einfluss im ausgehenden Jahr hatte – ob nun im guten oder im schlechten Sinn.

Als das Magazin 2021 etwa Elon Musk zur „Person des Jahres“ erklärte, ist der damals reichste Mann der Welt zwar noch kein Twitter-Chef, doch mit seinen Unternehmen SpaceX und Tesla verfolgt er bereits große Zukunftsvisionen.

2007 wird Putin „Person des Jahres“, im Jahr 2022 sieht ihn ein Street-Art-Künstler in Rom erneut auf dem Titel der Zeitschrift, allerdings mit einem Muttermal in Form der Ukraine – eine Anspielung auf das Muttermal von Michail Gorbatschow. IMAGO imago images/ZUMA Wire

Umstrittene Persönlichkeiten stehen neben Aktivist*innen

Umstrittene Persönlichkeiten wie Donald Trump, Wladimir Putin, Mark Zuckerberg oder George W. Bush stehen so neben Aktivist*innen, Politiker*innen und Helfenden wie Greta Thunberg, Bono, den Ärzten und Pflegern im Kampf gegen Ebola, Martin Luther King oder Whistleblowerin Coleen Rowley.

Sogar Adolf Hitler bekam den Titel im Jahr 1938, Josef Stalin erhielt ihn sowohl 1939 als auch 1942.

Was zunächst nach einer kühl durchkalkulierten Aneinanderreihung einzelner Persönlichkeiten klingt, enthält aber stets auch eine kritische und kommentierende Einordnung: Nicht nur im entsprechenden Text des Magazins, sondern auch durch die Gestaltung des Covers wird deutlich, ob das Vermächtnis der Person positiv oder negativ zu lesen ist.

Bekannte, umstrittene oder skurrile „Personen des Jahres“ (Auswahl) 2022: Wolodymyr Selenskyj und der Geist der Ukraine



2021: Elon Musk



2020: Joe Biden und Kamala Harris



2019: Greta Thunberg



2018: Die Wächter und der Krieg um die Wahrheit (Journalisten, die für ihre Berichterstattung angeklagt, eingesperrt oder ermordet wurden)



2017: The Silence Breakers (Diejenigen, die in der MeToo-Bewegung ihr Schweigen gebrochen haben)



2016: Donald Trump



2015: Angela Merkel



2014: Ärzte und Pfleger im Kampf gegen Ebola



2013: Papst Franziskus



2012/2008: Barack Obama



2011: Der Protestler (als Reaktion auf die Protestbewegungen in der arabischen Welt)



2010: Mark Zuckerberg



2007: Wladimir Putin



2006: Du



2005: Bono, Bill und Melinda Gates



2000/2004: George W. Bush



2003/1950: Der amerikanische Soldat



2002: Coleen Rowley



1988: Die bedrohte Erde



1982: Der Computer



1975: Die amerikanischen Frauen



1970: Willy Brandt



1969: Der Durchschnittsamerikaner



1966: Die Unter-25-Jährigen



1963: Martin Luther King



1960: Die amerikanischen Wissenschaftler



1953: Konrad Adenauer



1952: Elisabeth II.



1942/1939: Josef Stalin



1938: Adolf Hitler



1930: Mohandas Karamchand Gandhi



1927: Charles Lindbergh



Das Cover als kommentierendes Element

Während etwa der ukrainische Präsident Selenskyj in diesem Jahr blau-gelb umrahmt von wehenden ukrainischen Fahnen, Sonnenblumen und Menschen heldenhaft in Szene gesetzt wird und sein Blick traurig, aber zugleich hoffnungsvoll erscheint, zeigt das letztjährige Time-Cover einen streng dreinblickenden, zugeknöpft wirkenden und zugleich überbelichteten Elon Musk vor dunklem Hintergrund.

Nur wenige Menschen hätten 2021 mehr Einfluss auf das Leben auf der Erde und womöglich auch auf das Leben außerhalb der Erde als er, so die Begründung des Time Magazines. Gleichzeitig bezeichnet ihn die Zeitschrift unter anderem auch als „Clown, Genie, Edgelord, Visionär, Industriellen und Showman“. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/ ASSOCIATED PRESS

„Die diesjährige Wahl war die eindeutigste in unserer Erinnerung“, sagte der Time-Chefredakteur Edward Felsenthal zur Begründung der Wahl Selenskyis, ein Jahr zuvor hob das Magazin hingegen die ambivalente Rolle Musks hervor.

Ein Best-Off des Zeitgeschehens und Zeitgeists

Am Beispiel der Träger*innen des Titels können gesellschaftspolitische Debatten und Fragen anschaulich werden – über die Jahre entsteht somit ein Who-is-Who der Veränderung, eine Chronik sozio-kultureller Strömungen wie auch semantischer Verschiebungen.

Wenige Frauen bisher auf dem Titel

Das wird auch anhand der Bezeichnung der Wahl selbst ersichtlich. Der Titel, den das Magazin seit 1927 jährlich vergibt, hieß bis zum Jahr 1999 „Man of the Year“.

Und bis heute sind tatsächlich nur wenige Frauen unter den gewürdigten Persönlichkeiten: neben Greta Thunberg etwa Angela Merkel, Melinda Gates, Elizabeth II. oder Menschen, darunter viele Frauen, die im Zuge der #MeToo-Bewegung ihr Schweigen gebrochen haben. Die amerikanischen Frauen wurden bereits 1975 gewählt, der Titel des Magazins lautete damals entsprechend „Women of the Year“.

2017 werden die „Silence Breakers“ gewählt, also Menschen, die ihr Schweigen im Zuge der MeToo-Bewegung gebrochen haben. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/AP Photo

Der Computer, die Erde oder Du: Kuriose Würdigungen

Nicht immer wählt die Zeitschrift natürliche oder einzelne Personen aus. Kuriose Beispiele wären etwa der Computer, die bedrohte Erde oder der amerikanische Soldat, der sowohl 1950 als auch 2003 den Titel erhielt.

Der Durchschnittsamerikaner wurde übrigens in der Vergangenheit ebenso gewürdigt wie etwa die Unter-25-Jährigen oder die amerikanischen Wissenschaftler.

Und auch Du bist dabei: Unter dem Titel „You. Yes, You. You control the Information Age. Welcome to your world“ kürte das Magazin im Jahr 2006 jede*n Einzelne*n zur „Person of the Year“, denn schließlich habe im Informationszeitalter jede*r die Möglichkeit, die Welt zu verändern.

Mit der Wahl sollen die vielen anonymen Benutzer*innen gewürdigt werden, die tagtäglich Inhalte generieren, etwa auf Wikipedia, YouTube oder MySpace, so die Zeitschrift in ihrer Begründung.