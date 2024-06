Festival „Theater der Welt“ in Frankfurt – Im Theater über die Vielheit nachdenken

Das Theaterfestival „Theater der Welt“ in Frankfurt will dieses Jahr die klassische zentrale Perspektive aufgeben und dagegen ganz viele Welten zeigen, meint die Co-Intendantin Anna Wagner im Gespräch mit SWR2.

Lange Zeit sei den hiesigen Theatermacher*innen nicht bewusst gewesen, dass die Bühnenkunst einen sehr eurozentrischen Blick besitze. Deshalb wolle diese Ausgabe des Festivals nun vor allem die Frage stellen, mit wem wir uns den Planeten eigentlich teilen und es will das Verständnis dafür öffnen, was ,,Welt" oder ,,die Welten" sein können, so die Intendantin. Das Festival möchte dem Publikum Erfahrungen anbieten, wo das Potenzial erlebt wird, sich Zeit zu nehmen oder auch zu träumen, so Wagner, sodass sich daraus dann die Frage entwickeln könne, wie wir mit der Welt in einen anderen Umgang kommen.

Darüber hinaus zeigt das Festival auch politisches Theater aus verschiedensten Regionen der Erde, zum Beispiel eine Produktion aus Iran, in der vom Leben einer Schulklasse in Teheran erzählt wird.

In sofern verfolge die Festivalausgabe einen politischen Ansatz, ,,der sich nicht im Schreien ausdrückt, sondern in Auslassungen und im Schweigen."

Das Anliegen ist, die Welt nicht mehr einzuteilen in Kategorien, sondern einzuüben, wie Ambivalenzen und Komplexitäten ausgehalten werden können, meint Anna Wagner.