Volt ist eine der Newcomer-Parteien bei der Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz. Das Ende von Großbritannien als EU-Mitglied war der Anfang dieser Partei.

Der angestrebte Brexit war für drei junge Europäer 2017 der Anlass, die Partei 2017 als paneuropäische und anti-nationalistische Bewegung zu gründen. Mittlerweile ist sie als Partei in 29 Ländern aktiv. Seit 2019 hat die Partei mit dem elektrischen Namen einen Abgeordneten im Europa-Parlament. Angetreten war die Partei in acht europäischen Ländern mit einem einzigen, identischen Wahlprogramm.

Auch auf kommunaler Ebene mischt Volt mittlerweile mit: In Mainz und Wachenheim an der Weinstraße (Landkreis Bad Dürkheim) sind die Neulinge in den Stadträten aktiv, aber auch in anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, Bayern oder Niedersachsen sind sie auf kommunaler Ebene gewählt. 2021 treten sie nicht nur bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, sondern auch bei der Bundestagswahl im September an. Für den Mainzer Landtag kandidiert die Studentin Alexandra Barsuhn auf Platz 1 der Volt-Liste.

Das Volt-Wahlprogramm für Rheinland-Pfalz (redaktionelle Auswahl)

Bildung | Volt Kita Kleinere Gruppen, neun Kinder in der Krippe, 15 in der Kita

Besserer Personalschlüssel : drei Kinder in der Krippe, 7,5 Kinder in der Kita pro Erzieher

: drei Kinder in der Krippe, 7,5 Kinder in der Kita pro Erzieher Durchgängiges Betreuungsangebot vom 7. Lebensmonat an bis zum Schuleintritt

Transparente Kita-Platzvergabe , digital ab Geburt, Planungssicherheit für die Eltern nach acht Wochen

, digital ab Geburt, Planungssicherheit für die Eltern nach acht Wochen Mehr bilinguale Kitas in den Grenzregionen

Erzieherausbildung auch als duales Studium ermöglichen, dann Vergütung wie Grundschullehrer Schule Anspruch auf einen Ganztagsschulplatz bis zur sechsten Klasse

Gemeinsames Lernen Klasse 1 bis 6

Einheitliche Schule bis zur Oberstufe, darin aber individualisiertes Lernen

Klassengröße: maximal 22 Schüler in Grundschule und frühe Sekundarstufe

Zentral-Abi für Rheinland-Pfalz einführen, auch andere Schulabschlüsse vergleichbar machen

für Rheinland-Pfalz einführen, auch andere Schulabschlüsse vergleichbar machen Neue Fächer : ein Fach mit Inhalten aus Informatik, Technik und Medienbereich, ein Fach "Fürs Leben" mit Alltagswissen rund um Versicherungen, Steuererklärung, Recht etc.

: ein Fach mit Inhalten aus Informatik, Technik und Medienbereich, ein Fach "Fürs Leben" mit Alltagswissen rund um Versicherungen, Steuererklärung, Recht etc. Religionsunterricht soll konfessionslos werden

Anonymisierte Wissensabfragen im Unterricht

Administrierte Notebooks für Schüler ab Klasse 5 und für alle Lehrer

für Schüler ab Klasse 5 und für alle Lehrer Zentrale Schul- App , Lern- und Kommunikationsplattform

, Lern- und Kommunikationsplattform Lehrerausbildung grundlegend neu ausrichten dual gestalten, mehr Praxis, flächendeckendes Teamteaching, Inklusion als verpflichtender Baustein

grundlegend neu ausrichten dual gestalten, mehr Praxis, flächendeckendes Teamteaching, Inklusion als verpflichtender Baustein Mehr Fortbildungen für Lehrer zum Thema Mobbing

Bessere Bezahlung von Grundschullehrern entsprechend Lehrern der Skundarstufe

Inklusion: Wahlmöglichkeit für Eltern zwischen Regelschule oder Förderschule

Komplett kostenloses Bildungssystem für alle Hochschule Bachelorabschluss als sichere Eintrittskarte für Masterabschluss

als sichere Eintrittskarte für Masterabschluss Kostenfreier Zugang zu wissenschaftlichen Texten Digitalisierung | Volt Flächendeckende Versorgung mit 4G/5G

Schnelles Internet in jedem Haus in Rheinland-Pfalz

in jedem Haus in Rheinland-Pfalz Flächendeckende Versorgung mit mobilem Internet entlang der Verkehrswege

entlang der Verkehrswege Flächendeckende Versorgung mit digitalem Rundfunk

Kostenlose WLAN-Hotspots auf allen größeren öffentlichen Plätzen

auf allen größeren öffentlichen Plätzen Ausbau der Funktion des Landesbeauftragten für Datenschutz

Papierlose Verwaltung forcieren, Unterschriften zum Beispiel sollen digital möglich werden

forcieren, Unterschriften zum Beispiel sollen digital möglich werden Moderne Computer für die öffentliche Verwaltung

Unternehmen bei Abwendung von Cyberattacken unterstützen Gesellschaft | Volt Bürgerbeteiligung und Demokratie Wahlalter für Landtagswahlen auf 16 Jahre herabsetzen

für Landtagswahlen auf 16 Jahre herabsetzen 9. Mai - der Europatag soll wie in Luxemburg zum Feiertag in RP werden Familie und Jugend Flexible Arbeitszeitmodelle in den Landesbehörden zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie Gleichstellung, Integration, Inklusion EU-Bürger mit Hauptsitz in Rheinland-Pfalz sollen bei Landtagswahlen und Volksabstimmungen das Wahlrecht bekommen

bekommen Menschen aus Drittstaaten mit Wohnsitz in RP sollen bei Kommunalwahlen wählen dürfen

Geichstellungsquote in allen Landesbhörden ab einer bestimmten Besoldung Gesundheit | Volt Medizinische Grundversorgung Mehr Prävention in allen Altersgruppen

Medizinische Versorgung flächendeckend sicherstellen, unterstützt zum Beispiel durch Gesundheitszentren mit mehreren Ärzten, Telemedizin oder einen "Gesundheitsexpress"

flächendeckend sicherstellen, unterstützt zum Beispiel durch Gesundheitszentren mit mehreren Ärzten, Telemedizin oder einen "Gesundheitsexpress" Finanzierung von Krankenhauspersonal neu konzipieren

Grenzübergreifende Übersicht von Krankenhausbetten in der Euroregion schaffen, ähnlich dem Intensivregister in Deutschland

in der Euroregion schaffen, ähnlich dem Intensivregister in Deutschland Schaffung von übergreifenden Lehr- und Forschungseinrichtungen für Geriatrie Pflege Flexible Arbeitszeitmodelle in der Pflege, die auch für die Pflegekräfte von Vorteil sind Umwelt & Energie | Volt Klima Bis spätestens 2035 soll in Rheinland-Pfalz 100 Prozent Klimaneutralität erreicht werden, inklusive 100 % klimaneutralem Wohnen

erreicht werden, inklusive 100 % klimaneutralem Wohnen Baugenehmigungen nur dann, wenn der Plus- bzw. Nullenergiestandard erfüllt wird

Förderung von Holzbau und klimafreundlichen Baustoffen

Klimaschutzkonzept alle zwei statt alle vier Jahre fortschreiben Energie Förderung von privaten Speicherlösungen erhöhen, derzeit in Rheinland-Pfalz sieben Prozent der Investitionssumme, Ziel: mindestens bundesweiten Durchschnitt von 20 Prozent erreichen

Förderung kommunaler Modelle mit erneuerbaren Energien und Ausbau von Kraft-Wärme-Kopplung

Neue Dächer müssen verpflichtend begrünt oder für erneuerbare Energien genutzt werden Naturschutz Städtische Flächen begrünen

Foodsharing fördern

fördern Containern entkriminalisieren Verkehr & Infrastruktur | Volt Infrastruktur Ausbau landesweit kompatibler Fahrrad-Leihsysteme, auch Lastenräder, Senioren- und behindertengerechte Räder

Pilotprojekt City-Maut umsetzen

umsetzen Öffentliche Parkplätze innerhalb von zehn Jahren um 50 Prozent reduzieren

innerhalb von zehn Jahren um 50 Prozent reduzieren Infrastruktur für Carsharing-Angebote schaffen, insbesondere mehr Ladesäulen

Schiene: Entlastung des Mittelrheintals durch Alternativstrecke zwischen Troisdorf und Bischofsheim

Rheinland-Pfalz als Modell-Land für Wasserstoff-Infrastruktur-Aufbau, zunächst entlang der Autobahnen 3, 6 und 61; Wasserstoff-Infrastrukturmaßnahmen für Lkw-Flotte bis 2028 umsetzen ÖPNV langfristig kostenlose Nutzung, flächendeckender Ausbau, bessere Taktung

Landesweites Mobilitätsportal schaffen, das alle Mobiliätsformen integriert, Auskunft und Buchung über dieses eine System, CO2-Kosten werden einbezogen

Mobilitätsgarantie im Landesnahverkehrsplan festschreiben, auch in kleinen Gemeinden Mobilität ohne Pkw sichern, auch an Wochenenden und in Randstunden Auto

Öffentliche Fuhrparks: Umrüstung auf klimaneutrale Antriebe Radverkehr Mindestens vier landesweite Raderlebnis -Sonntage im Jahr, an diesen Tagen kostenloser ÖPNV

-Sonntage im Jahr, an diesen Tagen kostenloser ÖPNV Kaufprämie für Fahrräder, Lastenräder, Pedelecs Schifffahrt Versorgung der Binnenschifffahrt mit Landstrom Wirtschaft, Finanzen & Soziales | Volt Wohnen Kommunalen Wohnungsbestand von 3,4 auf mindestens 15 Prozent erhöhen

Mehr statt weniger Sozialwohnungen

Studentisches Wohnen: Einführung einer Bettenplatzfinanzierung, Kopplung der Mietpreise in Wohnheimen an die Bafög-Wohnpauschale

Einführung einer Bettenplatzfinanzierung, Kopplung der Mietpreise in Wohnheimen an die Bafög-Wohnpauschale Grunderwerbssteuer auf 3,5 Prozent senken bei eigengenutzten Immobilien mit einem Wert bis zu 500.000 Euro; bei Werten darüber Anhebung des Steuersatzes von 5,0 auf 6,5% Arbeit und Wirtschaft Kiosk -Öffnungszeiten von 22 auf 24 Uhr verlängern

-Öffnungszeiten von 22 auf 24 Uhr verlängern Jeder erste Sonntag im Monat soll verkaufsoffen sein

sein 32-h-Woche im öffentlichen Dienst einführen

Nachhaltige Unternehmen sollen bei Infrastrukturprojekten und Kreditvergaben bevorzugt werden

Homeoffice soll in allen Landesbehörden in die Arbeitsmodelle einfließen

Firmen sollen nicht mehr von der Grunderwerbssteuer befreit werden können Soziales Ein Postfach für jeden Obdachlosen

Tanzverbot und andere Einschränkungen an allen "stillen Feiertagen" abschaffen Finanzen Kommunalen Entschuldungsfonds zum 1.1.2022 abschaffen

