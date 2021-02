per Mail teilen

Bei der Landtagswahl 2016 verpasste Die Linke den Einzug in den Landtag. Mit einer Doppelspitze will es die Partei diesmal ins Parlament schaffen.

Die Linke entstand 2007 durch den Zusammenschluss der SED-Nachfolgepartei PDS und der WASG (Partei Arbeit & Soziale Gerechtigkeit). Bis heute gibt es auf Bundesebene eine Doppelspitze, um beide Parteien und die Wurzeln in Ost- und Westdeutschland zu repräsentieren. In Rheinland-Pfalz tritt die Linke nun zum dritten Mal bei einer Landtagswahl an - nun auch hier mit einem Zweier-Team.

Hier geht's zum Linke-Wahlprogrammcheck.

Auf 72 Seiten beschreibt Die Linke ihr Wahlprogramm. Diese Wörter werden am häufigsten im Wahlprogramm verwendet. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Der Frankenthaler David Schwarzendahl und Melanie Wery-Sims aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich sehen sich als ebenbürtige Kandidaten. Wenn das Spitzenduo Erfolg hat, könnte die Partei das erste Mal in den rheinland-pfälzischen Landtag einziehen. Bei der letzten Wahl 2016 lag Die Linke mit 2,8 Prozent unter der Fünf-Prozent-Hürde.

Linke-Wahlprogramm für Rheinland-Pfalz (redaktionelle Auswahl)

Bildung | Die Linke Kita Vollständige Beitragsfreiheit - also auch für unter Zweijährige im Hort

- also auch für unter Zweijährige im Hort Mehr Personal Schule Gemeinschaftsschulen als Regelschule - mehrgliedriges Schulsystem abschaffen

Ganztagsschule für alle

für alle Abschaffung der G8-Gymnasien

Kostenloses und gesundes Schulessen

Lern- und Lehrmittelfreiheit im kompletten Bildungsbereich

Multiprofessionelle Teams in Schulen - d.h. auch Psychologen, Krankenpfleger etc.

Schulleitung soll von der Schulgemeinschaft (Lehrkörper, Eltern, Schüler) gewählt werden und in Doppelbesetzung (Schulpädagogische Fachkraft plus Verwaltungsspezialist) arbeiten, Schulleitung stellt die Lehrer ein

soll von der Schulgemeinschaft (Lehrkörper, Eltern, Schüler) gewählt werden und in Doppelbesetzung (Schulpädagogische Fachkraft plus Verwaltungsspezialist) arbeiten, Schulleitung stellt die Lehrer ein Anstellung für alle Lehrer und Streikrecht

Konfessionsübergreifender Ethikunterricht statt konfessionellem Religionsunterricht

Moderne Sexualkunde im Lehrplan verankern

Grundsätzlich kostenlose Schülerbeförderung

Keine Bundeswehr-Werbung mehr in Schulen Duale Ausbildung Kostenlose Ausbildung für alle, zum Beispiel für Azubis in therapeutischen Berufen Hochschule Garantie auf Masterstudienplatz , wenn der Bachelor geschafft wurde

, wenn der Bachelor geschafft wurde Finanzierung von Pflichtexkursionen



Digitalisierung | Die Linke Aufbau eines schnellen mobilen und festen Breitbandnetzes für Private und Handwerk und Gewerbe, flächendeckender Ausbau der "letzten Meile" mit Glasfaserleitungen

für Private und Handwerk und Gewerbe, flächendeckender Ausbau der "letzten Meile" mit Glasfaserleitungen Moderner Mobilfunk - überall

- überall Landesstelle zur Annahme von Whistleblowing -Informationen einrichten

-Informationen einrichten Kostenloser, barrierefreier Internetzugang an Schulen, Unis und allen öffentlichen Gebäuden mit Publikumsverkehr Gesellschaft | Die Linke Innere Sicherheit Verbot von präventiver Überwachung, sofortige Löschung aller ohne Tatverdacht gespeicherten Datenbestände

Material aus Bodycams muss Anwälten zur Verteidigung zur Verfügung gestellt werden

muss Anwälten zur Verteidigung zur Verfügung gestellt werden Angemessene Bezahlung der Polizei und Überstunden-Abbau

und Überstunden-Abbau Kennzeichnungspflicht aller Polizisten vor allem bei Demonstrationen

aller Polizisten vor allem bei Demonstrationen Landespolizei verstärken, um Hasskriminalität im Internet wirksam verfolgen zu können

Schaffung einer unabhängigen Kontrollstelle, um Beschwerden gegen die Polizei aufzuarbeiten; unabhängige Forschung zu Rechtsextremismus in Polizei und öffentlicher Verwaltung

Landesverfassung Rheinland-Pfalz um eine antifaschistische Klausel ergänzen

Auflösung des Landesamtes für Verfassungsschutz

Gewaltschutzeinrichtungen: jederzeit für alle zugänglich; bessere Finanzierung von Frauenhäusern

Schließung aller Militärstützpunkte in Rheinland-Pfalz

Zerstörung der Atombomben Bürgerbeteiligung und Demokratie Volksinitiativen brauchen nur noch 10.000 statt 30.000 Unterschriften, um in den Landtag zu kommen; für Volksbegehren müssen 100.000 Unterschriften in vier Monaten gesammelt werden (bisher 300.000 in zwei Monaten), unterschreiben darf jeder ab 16 mit einem Erstwohnsitz seit drei Monaten in Rheinland-Pfalz

brauchen nur noch 10.000 statt 30.000 Unterschriften, um in den Landtag zu kommen; für müssen 100.000 Unterschriften in vier Monaten gesammelt werden (bisher 300.000 in zwei Monaten), unterschreiben darf jeder ab 16 mit einem Erstwohnsitz seit drei Monaten in Rheinland-Pfalz Bürgerbegehren: statt zehn müssen nur vier Prozent der Bürger ein solches mit ihrer Unterschrift fordern; auch zu Finanzen und Bauplänen möglich machen Familie und Jugend Wahlalter auf 16 Jahre für Kommunal- und Landtagswahlen absenken

auf 16 Jahre für Kommunal- und Landtagswahlen absenken Jugendbeiräte flächendeckend Gleichstellung, Integration, Inklusion Erleichterte Anerkennung von Berufsabschlüssen aus dem Ausland

Frauenquote von 50 Prozent bei Stellenbesetzungen in Hochschulen

Abschiebeverbot für jugendliche Straffällige

Verabschiedung eines Landesantidiskriminierungsgesetzes

Ächtung von rassistischen Logos oder Namenszügen

Abschiebegefängnis in Ingelheim schließen

Artikel 4 der Landesverfassung ergänzen um den Zusatz der "sexuellen Identität"

Bewerbungsverfahren anonymisieren Zusammenleben Teilhabe in jedem Alter: öffentlichen Raum durchgängig barrierefrei gestalten

Seniorenbeiräte in ganz Rheinland-Pfalz schaffen Sport und Kultur Förderung im Filmbereich Kirche und Religion Ausweitung des Anti-Diskriminerungsgesetzes für religiöse Arbeitgeber Gesundheit | Die Linke Medizinische Grundversorgung Verbesserung der Krankenhausversorgung im Land, Fallpauschalen abschaffen

im Land, Fallpauschalen abschaffen Hebammenservicestellen sollen landesweit mit einer 24-Stunden-Erreichbarkeit entstehen, Flächendeckende Geburtshilfe auch in ländlichen Regionen

sollen landesweit mit einer 24-Stunden-Erreichbarkeit entstehen, Flächendeckende Geburtshilfe auch in ländlichen Regionen Kliniken im ländlichen Raum zu 100 Prozent fördern

Zusätzliche medizinische Hochschule im Land schaffen Pflege 6-Stunden-Schichten für Pflegekräfte in Katastrophenzeiten Umwelt & Energie | Die Linke Klima Anerkennung des Klimanotstandes in Rheinland-Pfalz und Umsetzung der Pariser Klimaziele

Keine neuen Kohlekraftwerke Naturschutz Feste Recyclingquoten für Verpackungen und elektronische Geräte

Ausweisung von größeren Flächen als Naturwald , die von der Forstwirtschaft ausgenommen werden

, die von der Forstwirtschaft ausgenommen werden Verbandsklagerecht für anerkannte Tierschutzvereine Verkehr & Infrastruktur | Die Linke Infrastruktur Zukunftsprogramm von 20 Milliarden für Infrastruktur, Bildung, Verkehr und Umwelt, Investitionen von jährlich vier Milliarden über fünf Jahre

von 20 Milliarden für Infrastruktur, Bildung, Verkehr und Umwelt, Investitionen von jährlich vier Milliarden über fünf Jahre Bahnverkehr : Reaktivierung der Eifelquerbahn, bis 2025 alle nicht-elektrifizierten Bahnstrecken umrüsten

: Reaktivierung der Eifelquerbahn, bis 2025 alle nicht-elektrifizierten Bahnstrecken umrüsten Deutlicher Ausbau der Radwege - innerorts genauso wie zwischen Gemeinden, sichere Radverbindungen an allen Land- und Bundesstraßen

- innerorts genauso wie zwischen Gemeinden, sichere Radverbindungen an allen Land- und Bundesstraßen Straßen ohne Radwege (z.B. Kreisstraßen) bekommen ein Tempolimit

Vorhandene Mittel sollen zu 80 Prozent in den Erhalt des Straßennetzes fließen und nicht in den Neubau

Flughafen Hahn : militärische Nutzung beenden, Nachtflugverbot von 22 bis 7 Uhr

: militärische Nutzung beenden, Nachtflugverbot von 22 bis 7 Uhr Erhalt und Ausbau der Rheinfähren zwischen Koblenz und Mainz ÖPNV Bis 2025 flächendeckender ÖPNV zum Nulltarif , ticketlos und umlagenfinanziert

, ticketlos und umlagenfinanziert Bis 2022 fünf Modellkommunen, die ÖPNV zum Nulltarif testen

Flächendeckende Sozialtickets

Arbeitstechnische Zwangspausen zum Beispiel für Busfahrer müssen als Arbeitszeit angerechnet werden

müssen als Arbeitszeit angerechnet werden Kostenlose Schüler- und Azubi-Tickets

60 Minuten - so lang darf es maximal dauern, um in Rheinland-Pfalz mit dem ÖPNV das nächste Mittel-/Oberzentrum zu erreichen - egal von welchem Ort aus

Mitfahrerbänke fördern, App-Entwicklung für nicht-kommerzielle Mitfahrgelegenheiten Schiene Geschwindigkeitsbegrenzungen im Mittelrheintal , technische Aufrüstung der Züge, Lärmschutzwände zur Verringerung des Bahnlärms

, technische Aufrüstung der Züge, Lärmschutzwände zur Verringerung des Bahnlärms Pilotprojekt mit grenzüberschreitendem System mit Ruf-Sammel-Taxis Wirtschaft, Finanzen & Soziales | Die Linke Wohnen Eine Milliarde Euro Fördergelder in den nächsten fünf Jahren für genossenschaftliche und kommunale Wohnungsbaugesellschaften

Sozialwohnungsbau: Mietpreisbindung von 15 auf 25 Jahre verlängern

Mietpreisbindung von 15 auf 25 Jahre verlängern Grundstücke in öffentlichem Besitz nicht mehr verkaufen, sondern Vergabe mit Erbpacht und nur zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum

Mietpreisdeckel einführen

einführen Dauerhaften Leerstand von Wohnraum beenden - Zwangsbelegung nach Ablauf bestimmter Fristen

Kommunen mit hohem Mietspiegel sollen Grundstücksbesitzer zur Bebauung zwingen können Arbeit und Wirtschaft Unternehmen, die nicht ausbilden, müssen Ausbildungsplatzumlage zahlen

Ein-Euro-Jobs abschaffen - sozialversicherungspflichtige und tariflich bezahlte Stellen im Öffentlichen Dienst

abschaffen - sozialversicherungspflichtige und tariflich bezahlte Stellen im Öffentlichen Dienst 10.000 zusätzliche Jobs im öffentlichen Beschäftigungssektor (z.B. Freiwillige Feuerwehr, Jugendarbeit, interkulturelle Projekte)

im öffentlichen Beschäftigungssektor (z.B. Freiwillige Feuerwehr, Jugendarbeit, interkulturelle Projekte) Subventionen für Unternehmen an Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten koppeln

für Unternehmen an Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten koppeln Kontrollen im Lebensmittelgewerbe verschärfen Soziales Kostenlose Girokonten für alle

für alle Sozialtarife für bezahlbare Enerigeversorgung

für bezahlbare Enerigeversorgung Kulturpass für mitelllose Menschen für kulturelle Teilhabe Finanzen

Abkehr von der schwarzen Null, höhere Kreditaufnahme des Landes

Gemeindewirtschaftssteuer statt Gewerbesteuer

Hebesätze der Kommunalsteuern über Landesgesetze angleichen

der Kommunalsteuern über Landesgesetze angleichen Abschaffung der Gewerbesteuerumlage an den Bund

an den Bund Höherer kommunaler Anteil an Gemeinschaftssteuern

Kein Zwang durch die ADD zur Anhebung von Hebesätzen zur Entschuldung

Schuldenschnitt zur Entschuldung der Kommunen

zur Entschuldung der Kommunen Konnexitätsprinzip ("Wer bestellt, der bezahlt") strikt befolgen

Mehr Steuerprüfer auf Landesebene

auf Landesebene Stärkung der Rechnungshöfe für Kontrollen

Hier finden Sie das komplette Wahlprogramm.