Bürgerinnen und Bürger aus den 28 Mitgliedsstaaten der EU entscheiden heute, von welchen Abgeordneten sie im EU-Parlament vertreten werden wollen. Alle Informationen zur Europawahl 2019 finden Sie im News-Ticker von SWR Aktuell.

+++ 26. Mai 2019, 11.28 Uhr: So entsteht die 18-Uhr-Prognose +++

Die Wahllokale schließen in Deutschland um 18 Uhr. Schon kurz danach wird die 18-Uhr-Prognose veröffentlicht, obwohl noch gar nicht alle Stimmzettel ausgezählt sein können. Wie die Prognose zustande kommt, sehen Sie im Video.

Dauer 01:03 min Europawahl: So entsteht die 18-Uhr-Prognose Europawahl: So entsteht die 18-Uhr-Prognose

+++ 26. Mai 2019, 10.08 Uhr: Deutschland hat die meisten Sitze +++

Deutschland hat mit 96 Sitzen die meisten Mandate. Wie viele Abgeordnete von welcher Partei dort Platz nehmen dürfen, entscheiden heute die Wähler. SWR-Reporter Alex Krämer erklärt, worum es bei der Wahl geht:

Dauer 01:04 min Darum geht es bei der Europawahl Beitrag von Alex Krämer

+++ 26. Mai 2019, 9.09 Uhr: Sonntagsfrage zur Europawahl +++

CDU/CSU und SPD müssen nach Umfragen fürchten, dass sie bei der Europawahl auf ihre jeweils historisch schlechtesten Ergebnisse fallen.

Sonntagsfrage zur #Europawahl • Ipsos: CDU/CSU 27 % | GRÜNE 18 % | SPD 17 % | AfD 12 % | DIE LINKE 7 % | FDP 6 % | DIE PARTEI 3 % | FREIE WÄHLER 2 % | PIRATEN 1 % | Sonstige 7 % ➤ https://t.co/QbSFs9cmNd #EUWAHL #EP2019 #Europawahl2019 https://t.co/upsg6dqcgr Wahlrecht.de, Twitter, 24.5.2019, 18:05 Uhr

+++ 26. Mai 2019, 8.00 Uhr: Landesweit öffnen die Wahllokale +++

Bis 18 Uhr haben die Wähler in Deutschland Zeit, um ihre Stimme abzugeben. In Italien geht das sogar bis 23 Uhr.

+++ 26. Mai 2019, 7.41 Uhr: rund 65 Millionen Wahlberechtigte +++

In den EU-Staaten sind laut EU-Parlament 427 Millionen Bürger wahlberechtigt. In Deutschland können heute rund 65 Millionen Menschen an der Europawahl teilnehmen.