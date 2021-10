Wahlticker - Alles Wichtige zur Wahl in Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Prognosen, Hochrechnungen, Reaktionen und aktuelle Informationen zur Europa- und Kommunalwahl: Im Wahlticker können Sie die Entwicklungen des Wahlabends nachlesen.

+++ 00:35 Wir wünschen eine gute Nacht! +++

Das war ein spannender Wahlabend in Rheinland-Pfalz. SPD und CDU müssen hohe Verluste hinnehmen. Die Grünen sind der große Gewinner - sowohl bei der Europawahl als auch bei den Kommunalwahlen.

Das vorläufige Endergebnis zur Europawahl finden Sie hier, sobald es vorliegt. Die endgültigen Ergebnisse der Kommunalwahlen sollten bis Dienstag vorliegen.

Wahlergebnis - Deutschland

+++ 00:30 Uhr: Neueste Hochrechnung für Rheinland-Pfalz +++

SWR infratest dimap

+++ 00:20 Uhr: Grüne und AfD mit deutlichem Plus in Kaiserslautern +++

Auch in Kaiserslautern müssen SPD und CDU große Verluste hinnehmen. Grüne und AfD können dem Trend zufolge deutlich zulegen.

SWR infratest dimap

+++ 00:15 Uhr: Kommentar von Mathias Zahn, Redaktion Landespolitik +++

Wichtiger Stimmungstest für Rheinland-Pfalz

+++ 23:45 Uhr: AfD mit starkem Ergebnis in Ludwigshafen +++

In Ludwigshafen sieht der Trend anders aus als in den anderen großen Städten im Land. Hier liegen SPD und CDU vorn. Die AfD ist mit 18,3 Prozent ein Gewinner der Wahl. Die Grünen kommen mit 18,2 Prozent auf ein kein ganz so gutes Ergebnis wie in Mainz, Koblenz und Trier.

SWR infratest dimap

+++ 23:30 Uhr: Grüne auch in Trier vorne +++

Wie in Koblenz und Mainz schneiden die Grünen dem aktuellen Trend zufolge auch in Trier sehr gut ab.

SWR infratest dimap

+++ 23:20 Uhr: Vorläufiges Endergebnis der OB-Wahl in Ingelheim

Amtsinhaber Ralf Claus (SPD) ist erneut als Ingelheimer Oberbürgermeister gewählt worden. Claus holte 55,6 Prozent der Stimmen, seine Kontrahentin Eveline Breyer (CDU) kam auf 44,4 Prozent. Vor acht Jahren sind die beiden Kandidaten schon einmal gegeneinander angetreten.

An der Wahl nahmen erstmals auch die Bürger der beiden Gemeinden Heidesheim und Wackernheim teil. Sie gehören zur Verbandsgemeinde Heidesheim, die am ersten Juli aufgelöst wird. Beide Orte werden dann Stadtteile von Ingelheim.

Der alte und neue Oberbürgermeister Ralf Claus (SPD) Pressestelle Stadt Ingelheim

+++ 23:05 Uhr: Weitere Hochrechnung aus Rheinland-Pfalz +++

SWR infratest dimap

+++ 23:00 Uhr: Joachim Paul (AfD) zum Thema Klimawandel

Die Grünen haben im Europa-Wahlkampf mit dem Thema "Klimawandel" gepunktet. Für Joachim Paul, stellvertretender Landesvorsitzender der AfD, ist das kein Thema: "Wir machen diese ideologische Debatte zum Klimawandel nicht mit. Aus unserer Sicht werden Einbürgerungen und Islam aber auch weiterhin eine Rolle spielen und wir werden da eine klare Kante zeigen."

+++ 22:30 Uhr: Ebling gratuliert den Grünen +++

Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) kann nicht zufrieden sein mit dem Ergebnis der Stadtratswahl in Mainz. Grüne und CDU schnitten der aktuellen Hochrechnung zufolge besser ab als die Sozialdemokraten. Glückwünsche schickt Ebling an die Grünen.

SWR infratest dimap

+++ 22:20 Uhr: Stichwahl im Kreis Alzey-Worms +++

Die Bürger im Landkreis Alzey-Worms müssen in einer Stichwahl über einen neuen Landrat entscheiden. Keiner der drei Bewerber kam am Sonntag bei der Landratswahl auf die erforderliche absolute Mehrheit, wie aus dem vorläufigen Endergebnis hervorgeht. Die Kandidaten von SPD und CDU lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen: SPD-Mann Heiko Sippel kam auf 41,2 Prozent, dicht dahinter folgte CDU-Kandidat Markus Conrad mit 40,4 Prozent der Stimmen.

+++ 22:05 Uhr: Neueste Europawahl-Hochrechnung auf Bundesebene +++

SWR infratest dimap

Die 96 deutschen Sitze im EU-Parlament würden folgendermaßen verteilt:

SWR infratest dimap

+++ 22:00 Uhr: Neueste Europawahl-Hochrechnung für Rheinland-Pfalz +++

SWR infratest dimap

+++ 21:50 Uhr: Weitere Wahlergebnisse aus Rheinland-Pfalz +++

Weitere Ergebnisse aus Landstuhl, Landau, Westerburg und Prüm lesen Sie hier:

Grüne erobern Mainz, Trier und Koblenz

+++ 21:40 Wahlverhalten nach Alter bei der Stadtratswahl in Mainz +++

Wahlverhalten laut aktualisierter Prognose nach Altersgruppen bei der Kommunalwahl in Mainz SWR

+++ 21:15 Uhr: Uwe Junge zur Rolle der AfD auf Kommunalebene +++

Laut einem aktuellen Politrend trauen nur zwei Prozent der Rheinland-Pfälzer der AfD Lösungen auf kommunaler Ebene zu. Darauf in der SWR-Wahlsendung angesprochen, antwortet AfD-Landeschef Uwe Junge:

"Ich glaube nicht, dass wir eine Protest-Partei sind. Wir sind ja schon seit fünf Jahren in den Parlamenten drin. Wir werden das jetzt auch noch steigern, da bin ich von überzeugt. Wir wollen Politik machen für die Bürger."

AfD-Landeschef Uwe Junge SWR

+++ 21:05 Uhr: Neue Hochrechnung: So haben die Rheinland-Pfälzer bei der Europawahl abgestimmt +++

SWR infratest dimap

+++ 21:00 Uhr: Auch in Koblenz Grüne vorn +++

Nicht nur in Europa, auch bei der Kommunalwahl schneiden die Grünen offenbar sehr gut ab. Sowohl in Mainz als auch in Koblenz sind sie dem aktuellen Trend zufolge stärkste Kraft.

Trend Stadtratswahl Koblenz SWR

+++ 20:55 Uhr: Wissing: "Die Richtung stimmt" +++

Volker Wissing, Landesvorsitzender der FDP, zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis seiner Partei bei der Europawahl: "Wir haben zwei Prozent dazu gewonnen. Die Richtung stimmt, ist aber auch Ansporn das fortzuführen."

+++ 20.45 Uhr: Dreyer lobt Barleys Wahlkampf +++

"Katarina Barley hat einen guten Wahlkampf geführt", sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im SWR. "Im Verhältnis zum Bund liegen wir als SPD in Rheinland-Pfalz besser. Es ist offensichtlich, dass das dringende Thema der Klimapolitik nicht mit der SPD verknüpft wird. Es ist wichtig, dass wir das Wahlergebnis nicht sofort mit Personalfragen aufarbeiten. Das hat die SPD bislang nie weitergebracht."

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) SWR infratest dimap

+++ 20:30 Uhr: Die neuesten Zahlen aus Rheinland-Pfalz +++

Im Vergleich zu ganz Deutschland hat die SPD in Rheinland-Pfalz besser abgeschnitten (bundesweit 15,2). Das Ergebnis der Grünen ist nicht ganz so gut wie im Bund. Insgesamt legte die Partei aber auch hier im Vergleich zu 2014 kräftig zu.

SWR infratest dimap

+++ 20:25 Uhr: Aktualisierte Prognose der Stadtratswahl in Mainz +++

Für die Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz gibt es keine landesweite Prognose zum Wahlausgang. Der SWR hat für die Stadtratswahl in der Landeshauptstadt Mainz aber eine Prognose von Infratest Dimap erstellen lassen.

Auch hier sind die Grünen die großen Gewinner. Hier die neuesten Zahlen:

SWR infratest dimap

+++ 20:15: Landratswahl im Kreis Altenkirchen +++

Neben der Europawahl und den Kommunalwahlen fanden heute auch Landratswahlen im Kreis Altenkirchen statt. Aktuell liegt Peter Enders (CDU) mit 55,4 Prozent der ausgezählten Stimmen vor Andreas Hundhausen (SPD).

+++ 20:00 Uhr: Ludwigshafens Bürgermeisterin zum Abschneiden der SPD +++

Jutta Steinruck (SPD) war selbst Abgeordnete in Brüssel. Stellvertretend für ihre Partei stellt sie die Frage: "Was müssen wir künftig anders machen?"

+++ 19:55 Uhr: Die Reaktionen zur Europawahl aus Rheinland-Pfalz nochmal kompakt im Video +++

+++ 19:50 Uhr: Jutta Paulus (Grüne) freut sich über Einzug ins EU-Parlament +++

Nach dem Erfolg der Grünen bei der Europawahl sieht die rheinland-pfälzische Landesvorsitzende Jutta Paulus gute Chancen für eine neue Klimaschutzpolitik in der EU. "Ich sehe mich in der Pflicht, alles zu tun, damit wir die Klimakrise in den Griff bekommen, zumindest die allerschlimmsten Folgen verhindern." Dafür müssten die Weichen jetzt gestellt werden, und dafür sei Brüssel der geeignete Ort.

+++ 19:45 Uhr: Und hier die neueste Hochrechnung für Rheinland-Pfalz +++

Auch in Rheinland-Pfalz sind die Grünen die großen Gewinner der Europawahl:

SWR infratest dimap

+++ 19:33 Uhr: Nahles und Barley enttäuscht über SPD-Abschneiden +++

SPD-Vorsitzende Andrea Nahles nannte das Ergebnis ihrer Partei bei der Europawahl "extrem enttäuschend". SPD-Spitzenkandidatin Katharina Barley sagte: "Ich habe alles gegeben, was ich konnte. Mehr ging nicht."

Die beiden Frontfrauen der SPD: Katarina Barley und Andrea Nahles dpa Bildfunk Picture Alliance

+++ 19:22 Uhr: Julia Klöckner zum Europa-Wahlergebnis +++

"Die CDU hat es nicht geschafft, mit den von ihr gesetzten Schwerpunkten bis zum Schluss bei den Wählern anzukommen", sagte CDU-Bundesvize Julia Klöckner am Wahlabend in Mainz. Freiheit und Sicherheit seien nicht die entscheidenden Themen gewesen. Am Ende seien es die sehr emotionalen Themen Klimawandel und Umweltschutz gewesen, die den Ausschlag für die Wahlentscheidung gegeben hätten.

CDU-Landeschefin Julia Klöckner SWR infratest dimap

+++ 19:20 Uhr: Sicher im EU-Parlament sind +++

Romeo Franz (Grüne)

Jutta Paulus (Grüne)

Christine Schneider (CDU)

Katarina Barley (SPD)

RT @JuttaPaulusRLP: Die beiden zukünftigen MEP aus #RLP - Partytime! https://t.co/ZLkXclkQGZ

+++ 19:15 Uhr: Hier die Zahlen der neuesten Hochrechnung auf Bundesebene +++

SWR infratest dimap

Und hier die Sitzverteilung:

SWR infratest dimap

+++ 19:10 Uhr: Marcus Scheuren, Spitzenkandidat der FDP zum EU-Wahlergebnis +++

"Ich hätte mir mehr als die 5,5 Prozent gewünscht. Aber die Hauptsache ist: Die Große Koalition in Brüssel ist beendet. Auf die FDP wird es ankommen. Wir werden mit einer starken Liberalen-Fraktion ins Parlament einziehen."

Marcus Scheuren, Spitzenkandidat der FDP SWR

+++ 19:00 Uhr: Die zweite Hochrechnung zur Europawahl bundesweit +++

SWR infratest dimap

Und so sähe die Sitzverteilung der deutschen Abgeordneten aktuell aus:

SWR infratest dimap

+++ 18:55 Uhr: Die rheinland-pfälzischen Grünen jubeln +++

Die Grünen im Land @gruene_rlp feiern die Prognosen. #RLP #Kommunalwahl2019 #Mainz #Europawahl #EUelections2019 #Europawahlen https://t.co/3emIC4obOs

+++ 18:50 Uhr: Reaktion der AfD auf das Europawahl-Ergebnis +++

Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Jan Bollinger, zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis seiner Partei: "Wir haben uns deutlich verbessert, sind zweistellig geworden. Die Tatsache, dass mehr Leute zur Europawahl gegangen sind, ist auch darauf zurückzuführen ist, dass es jetzt auch eine Alternative gibt, die für mehr Subsidiarität eintritt."

Jan Bollinger, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion SWR

+++ 18:45 Uhr: Europakandidat David Schwarzendahl (Linke) gratuliert den Grünen +++

"Das Haupt-Wahlkampf-Thema war offensichtlich die Klimapolitik - auch in Rheinland-Pfalz. Wir werden unsere Kommunikation verbessern müssen und müssen unsere Konzepte den Wählern noch deutlicher unterbreiten."

+++ 18:37 Uhr: Die Ergebnisse der ersten Hochrechnung der Europawahl in Rheinland-Pfalz +++

SWR infratest dimap

+++ 18:35 Uhr: Die Ergebnisse der ersten Hochrechnung zur Europawahl bundesweit +++

SWR infratest dimap

Und hier die Sitzverteilung:

SWR infratest dimap

+++ 18:30 Uhr: Wahlbeteiligung bei der Europawahl in Rheinland-Pfalz +++

Das Interesse der Rheinland-Pfälzer an der Europawahl ist deutlich gestiegen. Dieses Mal gingen 66,5 Prozent der Wahlberechtigten an die Urne.

SWR infratest dimap

+++ 18:25 Uhr: Norbert Neuser (SPD) zur Europawahl +++

"Ratschläge nach Berlin zu geben, wäre vermessen. Das ist eine Niederlage für die gesamte Partei und die muss jetzt sehen wie sie damit umgeht."

Norbert Neuser, Europakandidat der SPD SWR

+++ 18:25 Uhr: Reaktion Romeo Franz (B'90 Die Grünen) zur Europawahl +++

"Es hat sich bestätigt, dass das Thema Klimawandel essenziel für die Wählerinnen und Wähler ist", sagt Romeo Franz zu dem starken Ergebnis seiner Grünen. "Ich bin einfach platt. Ich freue mich riesig."

Die aktuelle Diskussion und "Fridays for Future" hätten die Menschen sensibilisiert und klargemacht wie wichtig der Klimaschutz sei. So habe es nur eine Möglichkeit gegeben, die Grünen zu wählen.

Romeo Franz, rheinland-pfälzischer Europakandidat der Grünen SWR

+++ 18:15 Uhr: Reaktion Christine Schneider (CDU) zur Europawahl +++

"Es ist ein schwieriger Abend für uns Volksparteien", sagt CDU-Europakandidatin Christine Schneider. "Wir hätten uns ein anderes Ergebnis gewünscht." Darüber tröste auch wenig hinweg, das die CDU anscheinend stärkste Fraktion bleibe und über dem Bundestrend liege.

Christine Schneider, Spitzenkandidaten der rheinland-pfälzischen CDU für die Europawahl SWR

+++ 18:00 Uhr: Stadtratswahl in Mainz

Für die Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz gibt es keine landesweite Prognose zum Wahlausgang. Der SWR hat für die Stadtratswahl in der Landeshauptstadt Mainz aber eine Prognose von Infratest Dimap erstellen lassen.

SWR infratest dimap

+++ 18:00 Uhr: Prognose Europawahl Rheinland-Pfalz +++

Die Grünen konnten Wähler bei der Europawahl gewinnen, CDU und SPD verlieren. SWR infratest dimap

+++ 17:45 Uhr: Herzlich willkommen zu einem spannenden Wahlabend +++

Hier finden Sie die Prognose zur Europawahl in Rheinland-Pfalz und eine Prognose zur Stadtratswahl in Mainz.



Anschließend halten wir Sie weiter auf dem Laufenden mit neuen Hochrechnungen und aktuellen Infos zu den Wahlen.