Landratsamt Karlsruhe verschärft Auflagen für Geflügelhalter

Geflügelhalter in Forst und Hambrücken sollen laut Landratsamtes ab Samstag aufstallen. Tiere wie Hühner und Gänse müssen dann im Stall bleiben.

Außerdem sind laut dem Landratsamt Geflügelausstellungen und –Märkte erst mal verboten. Zudem müssen die Geflügelhalter demnach darauf achten, dass ihre Tiere nicht in Kontakt mit Wildvögeln kommen. Einzelheiten will das Landratsamt morgen auf seiner Webseite bekanntgeben. Das Veterinäramt Karlsruhe bittet die Öffentlichkeit außerdem, tote und kranke Wildvögel zu melden. Auch Hunde und Katzen sollen nicht in Kontakt mit betroffenen Vögeln kommen.

(Zuvor waren Fälle von Geflügelpest – auch Vogelgrippe genannt – bei Vögeln in Tierparks in Hambrücken und Forst nachgewiesen worden. Die Parks sind derzeit gesperrt.)